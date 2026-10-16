"Das Sommerhaus der Normalos": Lucia und Marc heiraten heute

Bei Lucia Preuße und Marc Kleeb läuten die Hochzeitsglocken: Das Paar, das sich durch Das Sommerhaus der Normalos einem größeren Publikum bekannt machte, gibt sich heute, am 16. Oktober 2026, das Jawort. Die Nachricht verkündete Lucia höchstpersönlich auf Instagram und überraschte ihre Community. "Wir müssen euch etwas erzählen. Wir heiraten!", schrieb sie. Dazu veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit ein romantisches Video, in dem die beiden sich innig küssen, einander umarmen und gemeinsam glücklich in die Kamera strahlen. In dem Beitrag richteten Lucia und Marc zudem eine kurze, aber unmissverständliche Botschaft an ihre Fans: "Wir sagen für immer Ja!" Von einer langen Vorankündigung hielten die beiden offenbar wenig – stattdessen gab es die Neuigkeit weniger als 24 Stunden vor ihrer Trauung.

Besonders kreativ wird es in dem Clip an einer Stelle: Das Paar präsentiert einen großen Aufsteller, auf dem Kinderfotos von ihnen zu sehen sind. "Diese beiden Kinder heiraten. Lucia und Marc. 16.10.2026", steht darauf geschrieben. Die süße Idee kam bei ihren Bewunderern offensichtlich gut an. Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb ein Nutzer, ein anderer kommentierte: "Ahhh, wie toll. Glückwunsch." Auch die Zeilen "Alles, alles Gute für euch" fanden ihren Weg in die Kommentarspalte. Aber nicht nur Fans meldeten sich zu Wort: Reality-TV-Kollege Gustav Masurek (37) reihte sich in die Gratulantenschar ein und gratulierte den Turteltauben zu ihrem großen Tag.

Bis zum Traualtar war es für Lucia und Marc kein allzu langer Weg: Rund acht Monate vor ihrer Hochzeit hatten sich die beiden verlobt. Marc hatte seiner Partnerin die entscheidende Frage bei Sonnenuntergang an einem Strand in Thailand gestellt. Im Anschluss ließ Lucia ihre Follower an dem besonderen Moment teilhaben. Auf Social Media präsentierte sie stolz ihren funkelnden Verlobungsring und teilte mehrere innige Pärchenaufnahmen von der Reise. Lucias und Marcs Wege kreuzten sich schon vor über zehn Jahren. Im Jahr 2015 war er ihr Nachhilfelehrer. Damals war die Influencerin 18 Jahre jung und Abiturientin.

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Instagram / lucia.preusse Lucia Preuße und Marc, Ex-Normalo-Sommerhaus-Bewohner

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Instagram / lucia.preusse Lucia Preuße und Marc, Ex-Normalo-Sommerhaus-Bewohner

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Instagram / lucia.preusse Marc Kleeb und Lucia Preuße, ehemalige "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

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