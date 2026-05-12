"Das Sommerhaus der Normalos"-Paar zieht in Temptation-Villa

Bei Temptation Island gibt es Nachschub: Nachdem Étienne Zagorica und Charleen Puggé die Show vorzeitig verlassen haben, zieht jetzt ein neues Paar in die Villen ein. Marcel und Lisa heißen die Nachrücker der vierten Staffel, die der offizielle Instagram-Account der Show nun offiziell vorgestellt hat. "Das neue Temptation-Paar! Marcel & Lisa ziehen nach dem Auszug von Etienne & Charleen in die Villen ein – Wer kennt die beiden noch aus dem Sommerhaus der Normalos?", heißt es dort. Und die Fans kennen die beiden offenbar sehr gut.

Der Grund für den frühen Abgang von Étienne und Charleen: Die Kandidatin hatte den Treuetest nach Bildern ihres Partners abgebrochen. Laut eigener Aussage wollte sie ihn damit schützen. Marcel und Lisa füllen nun die entstandene Lücke in der aktuellen Staffel. In den Kommentaren unter dem Instagram-Post der Show überwiegt die Begeisterung der Fans. "Ja, ich freue mich so", schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Frankfurt in the house! Team Lisa & Marcel. Bin gespannt und drücke euch die Daumen." Und auch dieser Kommentar findet sich: "Ohh mega, die beiden stehen das zu 100% durch!"

Marcel und Lisa sind dem Reality-TV-Publikum kein unbekanntes Gesicht. Die beiden nahmen bereits an der ersten Staffel von "Sommerhaus der Normalos" teil, dem RTL-Format, in dem Paare gemeinsam unter einem Dach zusammenleben. Charleen hingegen hatte ihren Abbruch in der sechsten Episode der aktuellen Temptation Island-Staffel damit begründet, dass die zuletzt gezeigten Bilder sie überfordert hätten. Kurz darauf verkündete Moderatorin Janin Ullmann (44) per Videonachricht in der Männervilla das Aus für das Paar.

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

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RTL Marcel Wittek und Lisa Sophie Wolff, Kandidaten "Das Sommerhaus der Normalos"

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RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026