Ist dieses Sommerhaus-Pärchen bei "Stranger Sins" dabei?

Hat Sam Dylan (34) in seiner Liveshow etwa einen krassen Spoiler ausgepackt? Promiflash war live vor Ort dabei, als der Realitystar am gestrigen Abend in seiner "Iconic Drama"-Kino-Show in Essen ein spicy Geheimnis ausplauderte. Sam warf in den Raum, dass die Das Sommerhaus der Normalos-Gewinner bei der nächsten Staffel von "Stranger Sins" mit von der Partie sein sollen. Zur Erinnerung: "Das Sommerhaus der Normalos" haben Hendrik Sünder und Sophie Welack gewonnen. Ob da etwas dran ist?

Das Gerücht bestätigen sollte Mladen Doric alias Maki, der mit seiner Freundin Michelle ebenfalls bei "Das Sommerhaus der Normalos" dabei gewesen ist und als Gast in der Show von Sam geladen war. Er bestätigte die wilde Vermutung zwar nicht offiziell, antwortete aber schmunzelnd: "Vielleicht." Damit ließ Maki wohl bewusst viel Raum für Spekulationen. Ob an dem Gerücht um Hendrik und Sophie wirklich etwas dran ist, bleibt also vorerst abzuwarten.

Über die nächste Staffel von "Stranger Sins" ist bislang noch beinahe nichts bekannt. Im vergangenen Sommer wurde jedoch seitens RTL bestätigt, dass es nach Staffel eins und zwei verlässlich eine dritte geben soll. In der Erotikshow stellen sich Paare einem Sex-Experiment – mithilfe von Experten sollen sie ihre Probleme im Bett lösen und ihren geheimen Wünschen einen Schritt näher kommen. In den bisherigen Staffeln wirkten neben Privatpersonen auch Kandidaten mit Reality-TV-Erfahrung mit: Darunter waren Kate Merlan (38) und ihr Ex Jakub Merlan-Jarecki (30) sowie Adrian Loevenich und Justyna Pralina.

ActionPress / Panama Pictures Sam Dylan im April 2024

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünder, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL Maki und Michelle beim "Sommerhaus der Normalos"