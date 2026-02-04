Romantisch: Normalo-Sommerhaus-Lucia und Marc sind verlobt

Bei Lucia Preuße gibt es Grund zur Freude – sie und Marc Kleeb wagen den nächsten Schritt. Das Sommerhaus der Normalos-Paar hat sich verlobt, wie Lucia nun auf Instagram bekannt gibt. Zu einer Reihe romantischer Schnappschüsse schreibt sie: "Ich habe Ja gesagt zu meinem Seelenverwandten. Manche Momente sind nur für uns." Auf den Fotos präsentiert sie stolz ihre Hand mit dem funkelnden Verlobungsring und teilt innige Pärchenmomente mit Marc. Der Antrag selbst fand an einem besonders romantischen Ort statt: bei Sonnenuntergang an einem Strand in Thailand.

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche begeisterte Glückwünsche. TV-Kolleginnen wie Rebecca Ries gratulieren mit einem schlichten "Glückwunsch", während Mimi Gwozdz (31) ihre Freude mit Herzaugen-Emojis ausdrückt. Kim Virginia Grey (30) kommentiert begeistert mit einem "Awwwww". Auch die Follower zeigen sich überwältigt von den romantischen Neuigkeiten. Neben liebevollen Glückwünschen finden sich unter dem Beitrag viele emotionale Reaktionen wie: "Aaahhh, ich hab's gewusst – herzlichen Glückwunsch!", "Wow, alles Liebe für euch", "Wunderschöner Ring" oder "Glückwunsch ihr zwei wundervollen Seelen, nur das Beste für euch und euer magisches Leben".

Lucia und Marc wurden im vergangenen Jahr durch ihre Teilnahme an "Das Sommerhaus der Normalos" einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Den Sieg konnten sie am Ende nicht mit nach Hause nehmen – dieser ging an Hendrik Sünder und Sophie Welack. In einem Interview mit Promiflash betonte das Paar jedoch, dass sie sich ehrlich für ihre ehemaligen Mitstreiter freuen: "Wir gönnen es denen von Herzen. Also, hätten wir nicht gedacht, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Aber wir gönnen es denen deswegen am meisten, weil keiner am Anfang gedacht hätte, dass genau die das Rennen machen."

Instagram / lucia.preusse Lucia Preuße, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / lucia.preusse Marc Kleeb und Lucia Preuße, ehemalige "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

RTL / Markus Nass Lucia Preuße und Marc Kleeb von "Das Sommerhaus der Normalos"