Normalo-Sommerhaus-Marc gab seiner Lucia früher Nachhilfe

Marc Kleeb und Anna-Lucia Preuße gehören derzeit zu den Paaren, die im Sommerhaus der Normalos um den Sieg kämpfen. Die zwei Reality-TV-Teilnehmer gehen seit 2019 gemeinsam durchs Leben, kennen sich jedoch schon ein wenig länger. Denn: Der Unternehmer half der damals 18-Jährigen während der Abiturzeit, ihr Wissen in Mathematik aufzufrischen. "Ich war der Nachhilfelehrer, das war im Jahr 2015", erklärt Marc in einem Social-Media-Clip des "Blitzlichtgewitter"-Podcasts und fügt hinzu: "Durch Nachhilfe haben wir uns ein Jahr lang mehr oder weniger kennengelernt."

Der 36-Jährige stellt allerdings eine Sache klar: Bei der Beziehung der beiden handelt es sich nicht um ein "Lehrer-Schüler-Phänomen". "Das war ganz normal, da kommt der Nachhilfelehrer und da war überhaupt nichts Ungewöhnliches bei", betont er, bevor er erläutert: "Wir haben uns vier Jahre aus den Augen verloren. Dann haben wir uns in einem ganz anderen Kontext wiedergesehen und dann hat sich das entwickelt." In der Zwischenzeit suchte Marc woanders nach der Liebe: Er nahm an dem Datingformat First Dates – Ein Tisch für zwei teil.

Nun möchten sich der Wahl-Dubaier und die 27-Jährige im Normalo-Sommerhaus beweisen. Bei ihren Mitstreitern machten sie jedoch nicht den besten ersten Eindruck. Ihr selbstbewusstes Auftreten sorgte bereits kurz nach dem Einzug für Aufsehen – womit insbesondere Hendrik und seine Partnerin Sophia ein Problem zu haben schienen. "Ich glaube, ein schwieriges Paar", erläuterte der Klempner und ergänzte: "Marc und Lucia, das ist schon eine andere Welt. [...] Marc habe ich direkt so eingeschätzt: 'Mag ich nicht!'"

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen seit Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

