"Das Sommerhaus der Normalos"-Sandra Czok erwartet ein Baby

Bei Sandra und Sascha Czok steht der Nachwuchs vor der Tür! Das Paar, das im vergangenen Jahr durch Das Sommerhaus der Normalos einem großen Publikum bekannt wurde, erwartet ein Baby. Öffentlich gemacht wurde die frohe Botschaft vom Lifestylemagazin Nobilis, das die Schwangerschaft in einem Instagrambeitrag verkündete. Man freue sich, die schöne Nachricht als erstes Medium mit den Followern teilen zu dürfen, hieß es dort. Dazu gab es auch gleich die passenden Bilder: In einem Video ist Sandra in einem Garten zu sehen, wo sie breit lächelnd in die Kamera blickt. Anschließend formt die werdende Mutter mit ihren Fingern ein Herz und setzt ihr kleines Bäuchlein damit besonders schön in Szene. Weitere Einzelheiten behielten Sandra und Sascha zunächst allerdings für sich. Weder ein voraussichtlicher Geburtstermin noch das Geschlecht des Nachwuchses wurden in der Bekanntgabe genannt. Auch darüber, wie lange die beiden schon von ihrem Familienglück wissen, enthält der Beitrag keine Angaben.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. "Ein neues Kapitel voller Vorfreude beginnt für Sandra und Sascha Czok!⁠⁠ Wir gratulieren den beiden von Herzen zu ihrem Familienglück und wünschen ihnen für diese besondere Zeit alles Liebe!⁠", schrieb Nobilis zu dem Beitrag auf Instagram. Sandra selbst meldete sich unter dem Post ebenfalls zu Wort und bedankte sich für die öffentliche Verkündung mit mehreren Herz-Emojis. Auch aus der Realitywelt kamen prompt Glückwünsche: Sophie Welack kommentierte begeistert: "Ahh, wie schön". Auch zahlreiche Fans ließen sich nicht lange bitten und fluteten die Kommentarspalte mit guten Wünschen. "Glückwunsch" und "Alles Liebe für die gemeinsame Zukunft", schrieben Nutzer unter anderem unter dem Post auf Instagram.

Bekannt wurden Sandra und Sascha durch ihren gemeinsamen Auftritt bei "Das Sommerhaus der Normalos". In dem Format zogen sie im vergangenen Jahr vor die Kameras und sammelten dort ihre ersten Erfahrungen im Reality-TV. Nach diesem Abenteuer steht für die beiden mit der Schwangerschaft nun ein ganz neuer Lebensabschnitt an – diesmal fernab von Spielen und Wettkämpfen. Ganz von der Bildfläche verschwindet die werdende Mutter aber nicht: Nobilis kündigte an, dass Sandra in einer kommenden Ausgabe des Magazins näher vorgestellt wird. Fans dürfen also damit rechnen, demnächst noch etwas mehr über sie zu erfahren. Bis dahin bleibt es bei dem Video aus dem Garten, auf dem der Babybauch die Hauptrolle spielt

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Imago Sascha Czok und Sandra Czok beim Audi-Ascot Renntag auf der Galopprennbahn Neue Bult in Hannover

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RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

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RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

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