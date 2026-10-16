Diese Stars machen es sich bei "Eating with my Ex" gemütlich

Bei "Eating with my Ex VIP" wird es für gleich mehrere prominente Ex-Paare persönlich. In der neuen dreiteiligen Realityshow von Paramount+ treffen unter anderem Fußballlegende Mario Basler (57) und Doris Büld, Realitystar Natascha Ochsenknecht (62) und Umut Kekilli (42) sowie Tennislegende Tommy Haas (48) und Alessandra Meyer-Wölden (43) bei einem intimen Dinner aufeinander. Wie RTL berichtet, sollen die ehemaligen Partner dabei offene Konflikte aus ihren Beziehungen klären. Dabei steht eine spannende Frage im Raum: Können sie nach dem Essen freundschaftlich neu anfangen oder verabschieden sie sich endgültig voneinander? Die erste Folge erscheint am 3. November 2026 exklusiv bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zwei weitere Episoden folgen jeweils eine Woche später, am 10. und 17. November.

Bei dem Dinner werden nicht nur die einzelnen Gänge serviert, sondern auch direkte Fragen zur gemeinsamen Vergangenheit gestellt. Ungelöste Streitpunkte, emotionale Geständnisse und unangenehme Wahrheiten sollen dabei ans Licht kommen. Thematisch geht es unter anderem um Untreue, öffentliche Anschuldigungen, geplatzte Hochzeiten und unerwiderte Gefühle. Entsprechend sind sowohl harte Konfrontationen als auch verletzliche Momente angekündigt. Neben den bereits genannten Namen nehmen außerdem Raúl Richter (39) und Vanessa Schmitt (30), Kader Loth (53) und Ismet "Isi" Atli (56), Walentina Doronina (26) und Kevin Saszik, Fabio Knez (33) und Darya Strelnikova (33), Calvin Ogara (24) und Emilie Pichottka sowie Gina Beckmann (26) und Henna Urrehman an dem Format teil. Zum Abschluss jedes Treffens wird es ernst: Die Beteiligten müssen entscheiden, welchen Platz der oder die Ex künftig im eigenen Leben einnehmen soll.

Für Mario ist Reality-TV längst kein Neuland mehr. Anfang 2026 stellte sich der frühere Fußballprofi in der dritten Staffel von The 50 einem Wettbewerb. Gegenüber Promiflash sprach er damals offen darüber, dass vor allem die angebotene Gage den Ausschlag für seine Teilnahme gegeben habe. Bei "Eating with my Ex VIP" steht nun allerdings kein Konkurrenzkampf im Mittelpunkt. Stattdessen muss sich Mario seiner gemeinsamen Vergangenheit mit Doris stellen und mit ihr klären, ob nach den offenen Konflikten noch eine Freundschaft möglich ist. Auch Natascha bringt bereits reichlich Erfahrung vor der Realitykamera mit. In dem neuen Format trifft die dreifache Mutter auf ihren früheren Partner Umut. Gemeinsam sprechen die beiden über Themen, die aus ihrer vergangenen Beziehung offenbar noch nicht abschließend geklärt sind.

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Paramount Ein Teil des Casts von "Eating with my Ex VIP"

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RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

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Imago Mario Basler bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50" im Cinedom Köln am 05. März 2026