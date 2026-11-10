Sandy Meyer-Wölden hätte Tommy Haas rückblickend geheiratet

Sandy Meyer-Wölden (43) hat ein überraschendes Geständnis über ihre einstige große Liebe gemacht: Hätte Tommy Haas (48) ihr vor rund 20 Jahren einen Heiratsantrag gemacht, hätte sie wohl Ja gesagt. Die beiden treffen sich in der Show "Eating with my Ex VIP" wieder, die ab sofort bei Paramount+ abrufbar ist. Bei einem gemeinsamen Essen sprechen die Ex-Partner offen über ihre frühere Beziehung. Außerdem geht es darum, wie ein gemeinsames Leben hätte aussehen können. Die fünffache Mutter wendet sich dabei direkt an den einstigen Tennisprofi: "Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es schon so: Hättest du mich gefragt, hätte ich alles stehen und liegen lassen." Für eine gemeinsame Zukunft hätte Sandy damals sogar ihre eigenen Pläne zurückgestellt. Eine Verlobung hätte ihr das Gefühl von Sicherheit gegeben, erklärte sie in der Sendung. So wäre es ihr leichtergefallen, persönliche Ziele zunächst hintenanzustellen und sich voll und ganz auf die Beziehung einzulassen, wie Tag24 berichtet.

Auch Tommy blickt in der Show selbstkritisch auf die damalige Zeit zurück. Er sieht die Verantwortung nicht nur bei einem von ihnen. "Ich glaube, da waren wir beide noch nicht reif genug", erklärt der ehemalige Tennisstar in "Eating with my Ex VIP". Solange eine Verlobung nicht im Raum stand, wollte Sandy zunächst ihren eigenen Weg finden. Die Rolle als Vollzeit-Spielerfrau entsprach damals nicht ihren Vorstellungen. Tommy zeigt dafür heute Verständnis. Schließlich weiß er, wie herausfordernd es für eine junge Partnerin sein kann, das eigene Leben vollständig auf den Alltag eines Profisportlers auszurichten. Dazu gehöre unter Umständen auch, die eigene Entwicklung für die Karriere des Partners hintanzustellen. Bei dem Wiedersehen der beiden wird deutlich, dass sie heute mit deutlich mehr Abstand auf die gemeinsamen Jahre schauen können.

Kennengelernt hatten sich Sandy und Tommy bereits in jungen Jahren an der Nick Bollettieri Tennis Academy in Florida. 1999 kamen die beiden zusammen und waren insgesamt sieben Jahre ein Paar, unterbrochen von einer kurzen Beziehungspause im Jahr 2003. Später gingen sie dann endgültig getrennte Wege. Damals befanden sich die beiden in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Während Tommy als Nummer zwei der Tennisweltrangliste viel Zeit auf Reisen verbrachte und seine Karriere in den Mittelpunkt stellte, konzentrierte sich Sandy auf ihr Studium und ihre eigenen Zukunftspläne. Nach dem Ende der Beziehung mit dem Tennisprofi war das Model unter anderem mit Oliver Pocher (48) verheiratet. Heute hat sie fünf Kinder und lebt erneut in Miami.

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Imago Beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025 in Studio 8 der EMG Studios in Hürth: Alessandra Sandy Meyer-Wölden

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Getty Images Tommy Haas und seine damalige Freundin Alessandra Meyer-Wölden bei der "Sports Illustrated"-Pressekonferenz 2003 in New York

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