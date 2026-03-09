Mario Basler brutal ehrlich: Darum nahm er an "The 50" teil

Mario Basler (57) hat an der dritten Staffel der Show The 50 teilgenommen, die am 9. März auf Prime Video gestartet ist. Als ehemaliger Fußballprofi stellt er eine echte Überraschung im Cast dar, der ansonsten hauptsächlich mit Realitystars besetzt ist. Im Interview mit Promiflash sprach Mario nun ganz offen über seine Beweggründe, bei dem Format mitzumachen, und stellte unmissverständlich klar: "Ich wurde geködert mit Geld." Statt sportlichem Ehrgeiz lockte ihn also ein unschlagbares Angebot in die Spielewelt des mysteriösen TV-Löwen.

Im Gespräch grenzte sich Mario jedoch von seinen Reality-Kollegen ab und erklärte: "Es ist das Geschäft für viele hier, für 90 Prozent. Das ist ihre Arbeit und damit verdienen die ihr Geld. Gott sei Dank ist es nicht meine Arbeit, wo ich mein Geld mit verdienen muss." Während viele der Teilnehmer also auf Reality-Formate angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, trifft das auf Mario offenbar nicht zu. Dennoch ließ er sich von der angebotenen Gage überzeugen, bei "The 50" mitzumachen.

Mario ist seit Jahren nicht nur als ehemaliger Profisportler, sondern auch als TV-Gesicht bekannt. Der frühere Bundesliga-Star tauchte nach seiner aktiven Karriere immer wieder in verschiedenen Formaten auf, wie etwa bei Promi Big Brother oder Schlag den Star. Mit seiner direkten Art und seinen klaren Ansagen sorgt er regelmäßig für Gesprächsstoff – wie zuletzt auch mit seiner Aussage zum Frauenfußball. Für seine Fans bleibt er damit der bodenständige Kicker, der auch in der Glitzerwelt der Realityshows nicht davor zurückschreckt, die Dinge beim Namen zu nennen.

Imago Mario Basler bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

Amazon MGM Studios Mario Basler mit Marvin Kleinen, Marc-Robin Wenz und Chiara Fröhlich bei "The 50"

Getty Images Mario Basler bei "Promi Big Brother", 2016