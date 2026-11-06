Alessandra Meyer-Wölden verrät Trennungsgrund von Tommy

Hätte ein Ring alles verändert? Rund 20 Jahre nach ihrem Liebes-Aus setzen sich Alessandra Meyer-Wölden (43) und Ex-Tennisprofi Tommy Haas (48) noch einmal zusammen, und zwar an einen Esstisch. In der Paramount+-Show "Eating with my Ex VIP" sprechen die beiden offen darüber, warum es zwischen ihnen damals nicht geklappt hat. Vor laufenden Kameras nennt Sandy gleich mehrere Gründe: "Ich glaube, unsere Beziehung ist gescheitert, weil wir a) sehr jung waren, also wirklich total jung, du warst on the road, warst der zweitbeste Spieler der Welt, eine Extremsituation", erklärt die Unternehmerin. Während Tommy sich als damalige Nummer zwei der Welt voll und ganz auf seine Karriere konzentrierte, wollte sie ihren eigenen Weg finden. "Ich habe parallel irgendwie versucht, noch ein Studium zu schmeißen", erinnert sie sich. Die gemeinsame Folge der beiden ist ab Dienstag, dem 10. November, abrufbar.

Alessandra habe damals herausfinden wollen, was das Leben für sie bereithält – und sich nicht ausschließlich in der Rolle einer Spielerfrau wiederfinden wollen. Größere Streitereien habe es zwischen den beiden ihrer Erinnerung nach aber trotzdem nicht gegeben. Tommy zeigt im Rückblick Verständnis für ihre damalige Situation. Er weiß, wie viel es einer jungen Partnerin abverlangt, sich komplett an einen Profisportler zu binden und dafür womöglich auf den eigenen Lebensweg zu verzichten. Mit einem Heiratsantrag hätte Tommy das Blatt nämlich offenbar komplett wenden können. "Bestimmt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es schon so: Hättest du mich gefragt, hätte ich alles stehen und liegen lassen", gesteht die Unternehmerin. Eine Verlobung hätte ihr die nötige Sicherheit gegeben, ihre eigenen Pläne zumindest für ein paar Jahre auf Eis zu legen. Heute sei ihr aber klar, dass sich so ein Schritt nicht erzwingen lässt. Und Tommy? Er verweist darauf, dass er sich damals ganz auf den Tennissport konzentriert habe, und räumt ein: "Ich glaube, da waren wir beide noch nicht reif genug."

Kennengelernt hatten sich Alessandra und Tommy bereits in jungen Jahren an der Nick Bollettieri Tennis Academy in Florida. 1999 wurden sie nach Wimbledon ein Paar – Alessandra war damals 16 Jahre alt und besuchte noch die High School, während Tommy als Tennisprofi um die Welt reiste. Da die Distanz groß und die Kommunikationsmöglichkeiten noch begrenzt waren, schrieben sich die beiden Tagebücher. Diese tauschten sie bei ihren Treffen aus und lasen darin, sobald sie wieder voneinander getrennt waren. Mit Unterbrechungen hielt die Liebe mehr als sieben Jahre. Nach einer ersten Auszeit im Jahr 2003 kam im Spätsommer 2006 das endgültige Aus. Für Alessandra war Tommy der erste Freund und die erste große Liebe. Er wiederum bezeichnet sie als seine erste richtige Freundin, mit der er einige seiner schönsten Jahre verbindet. Für den Sportler ist die Show, die bereits am 3. November gestartet ist, übrigens das erste große Reality-TV-Projekt.

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Imago Alessandra Meyer-Wölden und Tommy Haas im Vergnügungspark Busch Gardens in Tampa, 22.08.1999

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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