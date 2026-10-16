Drittes Baby: Hilary Swank zeigt erstmals ihren Babybauch

Hilary Swank (52) zeigt nach der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft erstmals öffentlich ihren Babybauch. Am Donnerstag verlässt die Schauspielerin nach einer Aufzeichnung der "Drew Barrymore Show" ein Studio in New York City. Unter einem weißen, bauchfreien Oberteil ist ihre wachsende Babykugel deutlich zu erkennen. Dazu trägt die Oscarpreisträgerin eine farbenfrohe, grob gestrickte Strickjacke, eine locker sitzende Low-Rise-Jeans und schwarze Stiefel. Beim Verlassen des Studios wirkte sie bestens gelaunt: Sie strahlte über das ganze Gesicht, winkte den wartenden Fans zu und präsentierte stolz ihren Bauch. Der Auftritt kam nur einen Tag, nachdem die freudige Nachricht öffentlich geworden war.

Auch den voraussichtlichen Geburtsmonat verriet Hilary Swank bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft. Ihr drittes Kind soll demnach schon im Dezember 2026 zur Welt kommen: "Viele Leute haben gefragt, welches Projekt ich als Nächstes mache – dieses erscheint im Dezember", schrieb Hilary zu dem Familienvideo auf Instagram. In dem Video tanzen Hilary, Ehemann Philip Schneider sowie Aya und Ohm in dunkler Kleidung, an ihren Körpern leuchten bunte Neonbänder. Auf dem Bauch der Schauspielerin formen die Lichter schließlich den Umriss eines kleinen Babys. Zu Eltern wurden Hilary und Philip im April 2023, als ihre Zwillinge geboren wurden. Die Schauspielerin war damals 48 Jahre alt.

Über ihre vergleichsweise späte Mutterschaft sprach die Schauspielerin bereits im November 2025 mit Women's Health. "Ich bin ein ganz anderer Elternteil, als ich es mit Anfang 40 gewesen wäre. Ich bin viel geduldiger. Ich bin viel verständnisvoller. Ich bin, glaube ich, auf eine andere Art interessierter, als ich es gewesen wäre", erklärte sie dem Magazin. Da ihre Karriere bereits gefestigt sei, fühle sie sich nicht zwischen Beruf und Familie hin- und hergerissen. Dadurch könne sie als Mutter besonders präsent sein. Kinder hätte sie sich nach eigener Aussage grundsätzlich aber auch früher vorstellen können. Mit dem Unternehmer Philip ist Hilary seit August 2018 verheiratet. Zuvor war sie von 1997 bis 2007 an der Seite des Schauspielers Chad Lowe (58).

Anzeige Anzeige

Imago Hilary Swank mit Babybauch, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Swank, 2024