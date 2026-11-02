Nach Tod seiner Tochter: Chad Lowe verkauft sein Haus

Chad Lowe (58) und seine Frau Kim Painter verkaufen ihr gemeinsames Zuhause. Am 16. Oktober stellte das Paar sein Haus im Los Angeleser Stadtteil Mar Vista zum Verkauf – gut zwei Wochen nach dem Tod ihrer Tochter Fiona. Laut TMZ folgte rasch ein Angebot: Der Schauspieler und seine Partnerin sollen einer Summe von 3,249 Millionen Dollar zugestimmt haben, umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro. Das Haus im spanischen Stil umfasst 3.239 Quadratfuß, was etwa 300 Quadratmetern entspricht. Dem Bericht zufolge befindet sich die Immobilie mittlerweile unter Vertrag. Abgeschlossen ist der Verkauf jedoch erst, sobald innerhalb einer festgelegten Frist sämtliche vereinbarten Bedingungen erfüllt sind.

Die Familie hatte erst kurze Zeit in dem Haus gelebt. Chad und Kim kauften es im März 2025 für 3,15 Millionen Dollar. Die Immobilie verfügt über vier Schlafzimmer, drei Badezimmer und Gewölbedecken. Bevor der geplante Verkauf öffentlich wurde, verabschiedete sich die Familie im engsten Kreis von Fiona. An der privaten Gedenkfeier nahmen neben Chad und Kim auch ihre Töchter Mabel und Nixie teil. Fiona starb am 29. September im Alter von 13 Jahren. Zwei Tage darauf stufte der gerichtsmedizinische Dienst des Los Angeles County ihren Tod als Suizid ein.

Gegenüber People würdigten Chad und Kim ihre Tochter in einem gemeinsamen Statement. "Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und gerne tanzte", schrieb das Paar. Weiter erklärten sie: "Sie wurde von ihren Schwestern verehrt und von ihren Eltern innig geliebt. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens." Neben Fiona haben die beiden die 17-jährige Mabel und die zehnjährige Nixie. In ihrer Trauer soll die Familie auch Rückhalt von Chads Bruder Rob Lowe (62) erhalten haben. Am 10. Oktober wurde Chad erstmals seit Fionas Tod wieder öffentlich gesehen. Mit Kim und den beiden Mädchen besuchte er in Santa Barbara die Hochzeit seines Neffen Matthew Lowe und dessen Partnerin Emily Markus.

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Getty Images Chad Lowe bei der Premiere von "Zombies 3" in Santa Monica, 2022

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Instagram / ichadlowe Chad Lowe mit seiner Familie

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