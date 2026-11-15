Fiona Lowe (†) wäre 14 geworden: Schwester Mabel trauert

Mabel Lowe erinnert mit emotionalen Aufnahmen an ihre verstorbene Schwester Fiona Lowe, die an diesem Tag ihren 14. Geburtstag gefeiert hätte. Auf Instagram veröffentlichte die Tochter von Schauspieler Chad Lowe (58) ein Foto, auf dem Fiona ein Poster der Harry Potter-Figur Severus Snape in den Händen hält. Dazu richtete Mabel eine liebevolle Geburtstagsbotschaft an sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Fiona." Doch bei diesem einen Bild blieb es nicht. Neben diesem Schnappschuss veröffentlichte sie mehrere gemeinsame Aufnahmen und blickte so auf die Zeit mit ihrer Schwester zurück. Mal posieren sie Seite an Seite für die Kamera, mal halten die Schnappschüsse vertraute Momente aus ihrem gemeinsamen Alltag fest. Auf den Bildern ist zu sehen, wie eng die Verbindung zwischen den Geschwistern war. Zum Abschluss ihres bewegenden Rückblicks machte Mabel in wenigen Worten deutlich, wie schmerzlich ihre Schwester ihr fehlt: "Ich vermisse dich."

Eine der gemeinsamen Aufnahmen ergänzte Mabel mit den beiden Symbolen für die Sternzeichen Skorpion und Stier sowie der Botschaft "für immer". Fiona starb am 29. September 2026. Nähere Informationen zu den Umständen ihres Todes sind nicht bekannt. Nach dem schweren Verlust meldete sich die Familie mit einem Statement zu Wort. "Der Verlust unserer geliebten Fiona hat uns zutiefst das Herz gebrochen", hieß es damals gegenüber TMZ. Die nun veröffentlichten Fotos zeigen, wie viele Erinnerungen Mabel und Fiona miteinander teilten. Neben dem Bild mit dem Severus-Snape-Poster wählte Mabel mehrere Motive aus verschiedenen Jahren aus. Mit ihrem Geburtstagspost gab Mabel nun einen persönlichen Einblick in ihre Trauer um die jüngere Schwester.

Noch ein Jahr zuvor hatte Chad seiner Tochter in den sozialen Medien öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Er hatte stolz verkündet, dass Fiona "heute offiziell ein Teenager geworden ist!!". Fiona war eine von drei Töchtern von Chad Lowe und seiner Ehefrau Kim Painter. Nach dem Tod ihres Kindes entschieden sich Chad und Kim, ihr Familienhaus in Los Angeles aufzugeben. Bereits zwei Wochen nach Fionas Tod boten Chad und Kim die Immobilie zum Verkauf an. Schließlich wechselte das Anwesen für 2,96 Millionen Euro den Besitzer. Während die Eltern damit eine große Veränderung für die Familie vollzogen, erinnert Mabel nun öffentlich an den Geburtstag ihrer Schwester.

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Instagram / mabellowe_ Mabel und Fiona Lowe

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Instagram / mabellowe_ Fiona Lowe, Tochter von Chad Lowe

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