Gingers Sommerhaus-Beleidigungen: Ex Bert findet klare Worte

Bert Wollersheim (75) kann die Ausraster seiner Noch-Ehefrau Ginger Costello (40) im Sommerhaus der Stars nicht gutheißen. Im Interview mit Promiflash macht der ehemalige Rotlichtkönig klar, dass er ihre laute und extrovertierte Art zwar kennt und akzeptiert – bei Beleidigungen gegenüber den Mitstreitern hört für ihn der Spaß jedoch auf. "Ginger ist ja nun mal eine, die war immer 'ne Rampensau. Die haut natürlich die Dinger raus. Aber das ist Ginger", erklärt er. Gleichzeitig zieht er eine klare Grenze: "Aber wenn die Dinge beleidigend werden oder so, dann bin ich raus. Dann mag ich nicht mehr." Auf den Hinweis, dass Ginger in der Show genau diese Grenze überschritten habe, reagiert Bert unmissverständlich: "Deshalb bin ich da nicht bei ihr." Mit ihrem Verhalten im Sommerhaus kann und will er sich also nicht identifizieren.

Persönlich auf ihre Wortwahl angesprochen hat Bert seine Noch-Ehefrau bislang nicht. Der Grund: Ginger habe ihn ausdrücklich darum gebeten, die Folgen gar nicht erst anzuschauen. "Nein, sie hat gesagt: 'Guck dir das nicht an.' Gestern Abend noch sagte sie: 'Kannst du mir einen Gefallen tun und guckst dir das nicht an?'", berichtete er gegenüber Promiflash. Bert vermutet, dass Ginger genau wisse, wie deutlich er seine Meinung äußern würde, wenn er ihre Auftritte und Beleidigungen selbst mitverfolgen würde. Schon in der Vergangenheit habe er versucht, ihr einen anderen Umgangston nahezulegen. Viel ausrichten könne er allerdings nicht, wie er selbst einräumt: "Aber ich kann ihr nicht einen anderen Stil einbimsen, wenn sie den nicht hat. Also, sie ist auf jeden Fall authentisch."

Wie angespannt die Stimmung im "Sommerhaus der Stars" ist, zeigte sich besonders in Folge acht. Auslöser war ein Streit um verschwundenen Tabak: Ginger hatte den Vorrat gemeinsam mit Partner Lukas Reiter versteckt, um angesichts der Zustände im gemeinsamen Haus für Unmut zu sorgen. Als Nico Legat (28) die Aktion vor der gesamten Gruppe aufdeckte, geriet Ginger mit Ferry Pall (32) und Tano Milingi aneinander. Die beiden forderten sie auf, den Tabak wieder herauszugeben. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte Ferry, als er die letzten Wasserkanister ausleerte. Im anschließenden Wortgefecht verlor Ginger schließlich die Fassung und beschimpfte Ferry im Beisein von Lukas als "H*rensohn".

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Imago Bei der Premiere von RTL2 "Der Promihof": Bert Wollersheim auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Lukas Reiter, Ginger Costello, Ferry Pall, Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"