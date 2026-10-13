Tabakzoff: Ginger beleidigt Sommerhaus-Ferry als "H*rensohn"

In Folge acht von Das Sommerhaus der Stars sorgt ein verschwundener Tabakvorrat für erheblichen Ärger unter den Mitstreitern. Ginger Costello (40) und Lukas Reiter haben den Vorrat kurzerhand versteckt. Ihr Motiv: Ginger stört sich am Zustand des gemeinsamen Hauses und will mit der Aktion die Stimmung gezielt zum Kippen bringen. Lange bleibt ihr Geheimnis allerdings nicht gewahrt. Nico Legat (28) erfährt von Lukas, wer hinter dem Verschwinden steckt, und gibt die Information trotz eines Annäherungsversuchs der beiden umgehend an die restliche Gruppe weiter. Damit eskaliert der Konflikt: Ferry Pall (32) und Tano Milingi wollen Ginger dazu bewegen, den Tabak wieder herauszurücken. Es kommt zu einem heftigen Wortgefecht, in dessen Verlauf Ferry auch noch die letzten Wasserkanister leert. Ginger reagiert deutlich und bezeichnet ihn vor Lukas als "H*rensohn".

Zunächst gibt sich Ginger gegenüber den anderen ahnungslos. Währenddessen bietet Lukas Nico heimlich an, an den bereits für seine Partnerin gedrehten Zigaretten zu ziehen. Tano wirft den beiden kindisches Verhalten vor, Ferry legt nach: "Habt ihr beim Slapfight so viele Gehirnzellen verloren, dass ihr das denkt, dass das cool ist?" Lukas fordert daraufhin eine Entschuldigung bei Ginger, doch Ferry lehnt ab. "Für was genau soll ich mich entschuldigen? Ich stehe dazu, dass du dich nicht wie eine erwachsene Frau verhältst", stellt er gegenüber Ginger klar. Gemeinsam mit Tano macht er deutlich, dass er vor allem Ginger für das Problem verantwortlich macht. Als Konsequenz für den versteckten Tabak droht Ferry damit, der Gruppe Essen und Wasser vorzuenthalten, und leert die restlichen Kanister aus. Nachdem Lukas eine Beleidigung zunächst nur andeutet, spricht Ginger sie schließlich offen aus: "Ein H*rensohn." Ihr Partner widerspricht sofort: "Nein, das ist er nicht." Anna Lisson bekommt die Szene mit und berichtet den anderen davon. Kathy Hartlieb informiert schließlich Ferry, der den verbalen Ausbruch im Einzelinterview als persönlichen Erfolg verbucht: "Kampf gewonnen, 1:0. Du hast 'H*rensohn' gedroppt. Punkt."

Schließlich lenken Ginger und Lukas ein: Ginger bringt den versteckten Tabak zurück zu den Mitstreitern. Im Einzelinterview nimmt Ferry Lukas sogar ausdrücklich in Schutz. "Lukas ist eigentlich wirklich ein lieber Teddybär, der gar keinen Bock auf das hat. Der arme Mann, so im Endeffekt. Das ist selten, dass man in einer Beziehung sagt: 'Der arme Mann.' Aber Lukas hat ein gutes Herz, der möchte nicht so sein", erklärt er. Mit der Rückgabe des Tabaks ist der Streit allerdings noch nicht beigelegt. Ginger beschwert sich bei Kathy: "Dein Freund hat sich gar nicht unter Kontrolle. Das ist ein bisschen schade." Kathy konfrontiert sie daraufhin mit ihrer Beleidigung gegenüber Ferry. Ginger rechtfertigt ihre Wortwahl damit, dass er sie zuvor als dumm bezeichnet habe. Nach einem weiteren Wortgefecht zwischen den beiden Frauen, in das sich auch Ferry einschaltet, kommt es schließlich zur gegenseitigen Entschuldigung.

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RTL Ferry Pall im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

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RTL Ferry Pall im "Sommerhaus der Stars"

RTL Lukas Reiter, Ginger Costello, Ferry Pall, Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"