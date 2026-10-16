Hat Lorik Bunjaku Angst vor Verletzungen im Boxring?

Lorik Bunjaku (30) steigt in wenigen Tagen in den Ring. Am 17. Oktober kämpft der Reality-TV-Bekannte beim vierten Fame Fighting gegen Tommy Pedroni (31). Blaue Flecken und das eine oder andere Wehwehchen sind da wohl vorprogrammiert – nichts, was Lorik abschreckt! Der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer hat keine Angst vor Verletzungen im Ring, wie er Promiflash bei der Pressekonferenz zum Event verriet. Das wäre die falsche Herangehensweise.

Immerhin werde im Fame-Fighting-Ring richtig gekämpft. "Wir spielen kein Schach, das ist ja immer noch Kampfsport. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie in den Verträgen Regeln haben, wer gewinnen soll oder dass man sich abspricht. Wir kämpfen ja richtig da drin. Und da kann immer was passieren", erklärt Lorik und betont: "Aber wenn du da anfängst, Angst zu haben und an Verletzungen zu denken, dann hast du den Kampf schon verloren." Was das angeht, durfte er in der Vergangenheit beim Fußball schon ein paar Erfahrungen machen, aber Lorik ist sich sicher: "Wenn du dagegen hältst und nicht an Verletzungen denkst, dann passiert in der Regel auch nichts." Das Risiko bestehe jedoch immer, das sei ihm klar.

Neben Lorik und Tommy haben sich weitere Realitystars den Kampf angesagt. Am kommenden Samstag treten des Weiteren Gigi Birofio (27) und Laurenz Pesch (25), Aleks Petrovic (35) und Yasin Cilingir (35), Ediz Tasci und Bobby Chambers, Eric Sindermann (38) und Diogo Sangre (32), Allen Bauer und Oliver Ginkel sowie Max Bornmann (30) und Fabio Knez (33) gegeneinander an. Unter den Frauen werden Brenda Brinkmann (23) und Gabriela Alves sowie Hati Suarez und Nelly Noire die Fäuste fliegen lassen.

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Imago Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen im Atlantic Hotel Essen, 11. Oktober 2026

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Imago Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Tommy Pedroni und Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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