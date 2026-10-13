So hart trainiert Hati Suarez für Fame Fighting 4

Am 17. Oktober steht für Hati Suarez bei Fame Fighting 4 der Kampf gegen Nelly Noire an. Im Ring wollen die beiden Realitystars ihren persönlichen Konflikt sportlich austragen. Wie intensiv sie sich auf das Duell vorbereitet, erzählte Hati im Interview mit Promiflash. Seit Wochen gehört tägliches Training zu ihrem Alltag. Lediglich eine heftige Erkältung zwang sie zu einer mehrtägigen Pause. "Ich trainiere schon seit sechs Wochen jeden Tag. Ich hatte natürlich auch mal eine Pause, denn für ein paar Tage war ich sehr krank und lag flach. Meine Nase war zu und ich hatte auch Halsschmerzen", berichtete sie. Irgendwann habe ihr Körper deutlich gemacht: "Okay, ruh dich mal ein bisschen aus." Insgesamt ist sie mit ihrem Einsatz aber zufrieden: "Ich glaube, von sechs Wochen habe ich so fünf Wochen hundertprozentig Gas gegeben. Jeden Tag, jeden Tag ohne Pause."

Die kurze Zwangspause hat Hati offenbar nicht aus der Bahn geworfen. Dem Kampf gegen Nelly blickt sie zuversichtlich entgegen und fühlt sich für den Auftritt am 17. Oktober gewappnet. Einen wichtigen Anteil daran hat ihr Trainerteam, zu dem sie mittlerweile eine enge Bindung aufgebaut hat. Mit Samthandschuhen wird sie dort allerdings nicht angefasst, wie sie im Gespräch verriet: "Und ansonsten läuft es gut. Ich bin mit meinem Team. Bei uns ist es wie Familie. Die machen keinen Halt davor, aus mir wirklich ein Tier zu machen." Sonderbehandlungen kann sie beim Training nicht erwarten. "Also Princess Treatment wird hier nicht großgeschrieben, wie ich es sonst eigentlich habe. Ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet", betonte die Realitybekanntheit. Die täglichen Workouts fordern sie demnach ordentlich heraus und verlangen ihr körperlich einiges ab.

Nicht nur körperlich, sondern auch mental will Hati für den Kampf in Bestform sein. Kraft schöpft sie dabei auch aus den persönlichen Herausforderungen der vergangenen Monate. "Und mental werde ich auf jeden Fall auch Gas geben, weil ich ja jetzt auch ein paar Sachen in meinem Leben hatte. Vor allem dieses Jahr war ein bisschen schwierig für mich, was Liebe und Privates angeht, all das einfach", erklärte sie im Gespräch weiter. Die intensive Vorbereitung hilft ihr offenbar auch dabei, die Erlebnisse zu verarbeiten. "Und ich denke, die Vorbereitung ist wie Therapie für mich, weshalb ich noch stärker reingehen werde", sagte sie. Zu den Belastungen zählt auch das Liebes-Aus mit Alexander Molz (31). Die Beziehung war während der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" zerbrochen. Nach der Ausstrahlung hatte Hati öffentlich gemacht, dass sie die Trennung und die damit verbundenen schmerzhaften Erfahrungen erst noch verarbeiten müsse.

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten