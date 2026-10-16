Hochzeitsrechnung: Sylvester Stallone kann nicht in Rente

Eigentlich hätte Sylvester Stallone (80) in seinem Alter durchaus das Recht, beruflich kürzerzutreten – doch daraus wird vorerst wohl nichts. Grund dafür ist laut ihm die bevorstehende Hochzeit seiner Tochter Sophia Stallone mit ihrem Verlobten Michael Sheehan. In der US-Talkshow "Live with Kelly and Mark" witzelte der Schauspieler nun über die zu erwartende Rechnung. Auf Kelly Ripas Frage, wie viel er denn zu der Feier beisteuern werde, nannte er zwar keine konkrete Summe, ließ aber durchblicken, dass es teuer wird: "Oh Mann, es ist fast peinlich, das zu sagen – aber ich kann nicht in Rente." Während das Studiopublikum lachte, legte der Hollywoodstar noch einmal nach und wiederholte seine Aussage: "Ich kann nicht in Rente. Ich meine es ernst!"

Die Verlobung hatte Sophia Ende August öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte sie Fotos des besonderen Moments und schrieb dazu schlicht: "Für immer mit meinem besten Freund." Michael hatte sich offenbar alle Mühe gegeben, alles richtig zu machen: Er bat Sylvester persönlich um seinen Segen. Von seinem künftigen Schwiegersohn schwärmte der Schauspieler in der Talkshow und beschrieb ihn als "einen tollen Kerl". Seine eigene Reaktion auf die Bitte fiel dennoch humorvoll aus: "Ich dachte: 'Wow, viel Glück, Kumpel.'"

Dass sich der "Rocky"-Darsteller schon länger in die Liebesangelegenheiten seiner Töchter einmischt, ist nichts Neues. Sophia verriet bereits 2023 gegenüber Entertainment Tonight, dass ihr Vater von allen Familienmitgliedern die besten Datingtipps gebe. Seine Frau Jennifer plauderte damals sogar aus, dass ihr Mann für die Töchter Trennungsnachrichten verfasst. Er selbst stritt das gar nicht erst ab und bekannte sich mit einem knappen "Schuldig" dazu. Seine Begründung lieferte er gleich mit: "Ich bin ein guter Autor." Tochter Sistine Stallone verriet allerdings, dass es an seinen Texten auch eine Kleinigkeit zu bemängeln gebe: Ihr Vater wolle die Nachrichten immer mit den Worten "Kämpf weiter" beenden. Genau diesen Teil streiche sie vor dem Abschicken heraus.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Getty Images Sistine, Sylvester und Sophia Stallone im Jahr 2019 in Beverly Hills

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Getty Images Sylvester Stallone und seine Ehefrau Jennifer Flavon mit ihren drei Töchtern, 2016