Sylvester Stallone wollte Sophias Verehrer abschrecken

Sylvester Stallone (80) griff einst zu einer ziemlich makabren Methode, um einen jungen Verehrer seiner Tochter Sophia in die Flucht zu schlagen. Wie der Schauspieler im Gespräch mit Jimmy Fallon (52) erzählte, verwandelte sich Sylvester zu Hause in seine berühmte Filmfigur Rambo. Mit Stirnband, Messer, Munitionsgürtel und reichlich Kunstblut wartete er auf den ahnungslosen Besucher. Als dieser vor der Tür stand, empfing ihn der Actionstar in voller Montur und fuhr ihn mit den Worten an: "Was willst du?" Wichtig zu wissen: Bei dem überrumpelten Besucher handelte es sich nicht um Michael Sheehan, den heutigen Verlobten von Sylvesters Tochter Sophia Stallone.

Den völlig unvorbereiteten Besucher beschrieb Sylvester als kleinen Comedytypen, der seine Kappe seitlich getragen habe. Von der inszenierten Konfrontation wusste der junge Mann nichts. Der Schauspieler blieb konsequent in seiner Rolle und legte nach der schroffen Begrüßung mit einer deutlichen Drohung nach: "Wenn du sie anfasst, ist das so, als würdest du mich anfassen." Die düstere Vorstellung zeigte offenbar Wirkung. Auf Jimmys Nachfrage bestätigte Sylvester, dass der überrumpelte Verehrer anschließend wieder verschwand. Michael blieb eine solche Behandlung erspart. Seinen künftigen Schwiegersohn möge er "sehr, sehr", betonte der Actionstar in der Sendung. Er bezeichnete ihn als aufrichtigen, großartigen und gutaussehenden Mann.

Sophia und Michael machten ihre Verlobung Ende August öffentlich. Der Antrag fand am 27. August 2026 und damit an Sophias 30. Geburtstag statt. Zahlreiche Kerzen und weiße Rosen sorgten für eine romantische Kulisse. Den besonderen Moment genoss das Paar zunächst nur zu zweit und teilte erst am Tag darauf mehrere Bilder auf Instagram: "Für immer mit meinem besten Freund", schrieb die älteste der drei gemeinsamen Töchter von Sylvester und Jennifer Flavin (58) dazu. Auch ihr Vater meldete sich im Netz zu Wort: "Wir sind so glücklich." Ganz leicht fällt es dem fünffachen Vater trotzdem nicht, seine Tochter ziehen zu lassen. "Es fällt mir schwer, das zu sagen, denn es ist Zeit für sie, ein eigenes neues Leben zu führen. Aber sie hat einen großartigen Mann gefunden, einen großartigen Verlobten, Michael."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer und Sylvester Stallone, amfAR-Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025