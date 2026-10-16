Jerry als Partner für Giuliana? Das sagt Valencia Stöhr dazu

Zwischen Jerry Menges (31) und Giuliana Farfalla (30) knistert es bei #CoupleChallenge gewaltig. Schon in den ersten Folgen der Realityshow kommen sich die beiden näher, und Giuliana lässt sich auf Jerrys Flirtversuche ein. Doch hat die Romanze auch langfristig eine Chance? Im Promiflash-Interview schätzt Valencia Stöhr die Beziehungsaussichten jetzt eher nüchtern ein. Für eine Liebe auf Dauer scheint Jerry ihrer Meinung nach nicht unbedingt der Richtige zu sein: "Das wäre, glaube ich, so ein Partner für eine Shorttime-Situation", verrät sie bei der Premiere der Show. "Also, die Giuliana ist ja heute nicht hier. Ich habe gerade noch mit ihr telefoniert. Jerry ist hier, und sie hat mir die Erlaubnis gegeben, dass ich mich heute um ihn kümmere und um seine Love Language", scherzt Valencia und spielt damit auf einen lustigen Moment aus der Show an.

Dass Giuliana bei dem Termin fehlt, liegt an der großen Entfernung: Die Realitydarstellerin lebt inzwischen in Dubai und konnte deshalb nicht selbst anreisen. Jerry war hingegen vor Ort – eine Gelegenheit, die Valencia zumindest scherzhaft nutzen wollte. Im Promiflash-Interview deutet sie augenzwinkernd an, dass sie nun selbst bei dem Realitystar landen könnte. "Sie lebt in Dubai. Und der Flug hierher ist ein bisschen strapaziös, das kann man ihr nicht zumuten", erklärt sie zunächst. "Der Jerry ist da. Jetzt kann ich mich ja ranmachen", witzelt Valencia und legt noch einen drauf: "Wir sind ja Schwestern und teilen."

Valencia und Giuliana scheinen also auch abseits der Sendung ein eingespieltes Duo zu sein. Als Teil des prominenten Casts müssen sich die beiden jedoch nicht nur mit Herzensangelegenheiten, sondern auch mit zahlreichen Herausforderungen auseinandersetzen. Ob Giuliana und Jerry ihre Flirts auch abseits der Kameras fortsetzen und wie sich die Realityqueens im weiteren Verlauf der Show schlagen, bleibt abzuwarten. Die "#CoupleChallenge – Halloween Edition" läuft seit dem 9. Oktober 2026 auf RTL+ sowie an Halloween im linearen TV bei RTLZWEI. Fans dürfen sich immer freitags auf zwei neue Folgen freuen.

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RTLZWEI Giuliana Farfalla und Valencia Stöhr bei "#CoupleChallenge" Halloween Edition

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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