Halloween Edition 2026: Das ist der "#CoupleChallenge"-Cast

Es wird düster, unheimlich – und ziemlich prominent: Der Cast von #CoupleChallenge – Halloween Edition steht fest. Für die schaurige Sonderausgabe ziehen sechs Zweierteams in ein finsteres Camp in Sachsen, wo sie sich gruseligen Challenges, unerwarteten Schreckmomenten und allerlei anderen Prüfungen stellen. Am Ende geht es nicht nur um den Sieg, sondern auch um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Mit dabei sind unter anderem Umut Tekin (29) und seine Partnerin Lena Maria Goldstein, Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr (36) sowie Rafi Rachek (36) und Sam Dylan (35). Auch die Zwillinge Vanessa Grassl (25) und Jenny Grassl (25) treten gemeinsam an. Komplettiert wird der Cast von Patricia Blanco (54) und Jasmin Herren (47) sowie Jerry und Chris, die Reality-TV-Fans aus der siebten Staffel von Are You The One? kennen dürften. Damit versammelt die Halloween-Ausgabe zahlreiche bekannte Gesichter des deutschen Reality-TV an einem ungewöhnlichen Schauplatz. Los geht es am 9. Oktober 2026 bei RTL+.

Bekannt gegeben wurde die Besetzung über einen Instagram-Beitrag, in dem die sechs Teamkonstellationen nacheinander vorgestellt wurden. "Das Geheimnis ist gelüftet: Diese Couples sind bei der Halloween Edition 2026 dabei. Wer von ihnen wird für den größten Schrecken sorgen?", heißt es in der Ankündigung. Für Gesprächsstoff dürften insbesondere die Konstellationen Patricia Blanco und Jasmin Herren sowie Rafi Rachek und Sam Dylan sorgen. Beide Duos bringen reichlich Reality-TV-Erfahrung mit. Gleichzeitig setzt die Show nicht ausschließlich auf klassische Liebespaare: Wie schon beim regulären Format können auch Freunde, Verwandte oder andere Zweiergespanne gemeinsam antreten. Die unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Kandidaten dürften damit mindestens ebenso interessant werden wie die eigentlichen Challenges.

Mit der "Halloween Edition" bekommt "#CoupleChallenge" erstmals eine schaurige Sonderausgabe. Statt sommerlicher Kulisse wartet auf die Kandidaten diesmal ein düsteres Camp in Sachsen. Dort stehen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen und unerwartete Schreckmomente auf dem Programm. Auch absurde Flüche sollen den Teams das Leben zusätzlich erschweren. Die Sonderausgabe startet am 9. Oktober 2026 bei RTL+. Anschließend werden wöchentlich jeweils zwei neue Folgen veröffentlicht. Für die sechs Teams geht es um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro – die dreifache Sechs im Betrag ist dabei eine Anspielung auf das Halloween-Motto der Staffel.

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RTLZWEI "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt"-Logo

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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RTLZWEI Giuliana Farfalla, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Valencia Vintage, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

IMAGO / Future Image Sam Dylan und Rafi Rachek, Dezember 2024

Imago Jenny und Vanessa Grassl beim RTL Turmspringen 2024 im Berliner Velodrom

Joyn / Michael de Boer Patricia Blanco, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Joyn / Michael de Boer Jasmin Herren, "Villa der Versuchung"-Kandidatin

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jerry

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Chris

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