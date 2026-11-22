Jerry Menges (31) und Chris Kugathasan haben gemeinsam #CoupleChallenge gewonnen – doch ihre Freundschaft hat inzwischen einen Dämpfer bekommen. Am Rande von "The Ultimate Hype" erzählte Jerry im Interview mit Promiflash, dass er Abstand zu seinem früheren Teamkollegen genommen hat. Während die beiden in der Show noch gemeinsam um den Sieg kämpften, haben sie aktuell nur wenig miteinander zu tun. "Ich selbst habe mit dem Chris tatsächlich nicht mehr viel zu tun", erklärte der Realitystar offen. Nach ihrem gemeinsamen Erfolg gehen Jerry und Chris damit vorerst getrennte Wege. Das einst eingespielte Duo ist im Alltag offenbar längst nicht mehr so eng verbunden wie während des Wettbewerbs. Von einem endgültigen Ende ihrer Freundschaft wollte Jerry allerdings nicht sprechen.

Die Gründe für seinen Rückzug erläuterte Jerry gegenüber Promiflash, ohne einzelne Vorfälle genauer zu beschreiben. "Ja, es sind einfach ein paar Sachen vorgefallen, von ihm sowie von mir, die einfach zwischenmenschlich nicht so passen, sag ich mal. Und deswegen habe ich für mich entschieden: Wir gehen erst mal getrennte Wege. Jeder macht so sein Ding, jeder kommt erst mal klar", sagte er. Für die Schwierigkeiten macht er damit nicht allein Chris verantwortlich. Eine spätere Annäherung schließt Jerry ebenfalls nicht aus: "Mal gucken, vielleicht kreuzen sich ja unsere Wege noch mal." Auf die Aufteilung ihres gemeinsamen Preisgeldes hatten die persönlichen Differenzen nach seinen Worten keinen Einfluss. "Selbst wenn wir nicht mehr gut wären, den Gewinn hätten wir so oder so geteilt. Also, den haben wir geteilt, ja", stellte er klar.

Während der Dreharbeiten hatte Jerry noch deutlich anders über Chris und ihre Verbindung gesprochen. Damals beschrieb er ihre Freundschaft als belastbar und betonte, dass sie bereits viele Situationen gemeinsam gemeistert hätten. Aufeinander hätten sich die beiden stets verlassen können. Bei "#CoupleChallenge" bewiesen Jerry und Chris schließlich auch unter Wettbewerbsbedingungen, wie gut sie als Team funktionieren. In zahlreichen Spielen traten sie gemeinsam gegen die anderen Teilnehmer an und sicherten sich am Ende den Sieg. Umso größer ist der Unterschied zu der Distanz, die Jerry inzwischen zwischen sich und seinem einstigen Mitstreiter beschreibt. Noch wenige Wochen zuvor hatte er ihre enge Freundschaft hervorgehoben, heute hält er Abstand für den richtigen Schritt. Eine öffentliche Reaktion von Chris auf Jerrys Aussagen ist bislang nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

RTL Jerry Menges, "Temptation Island VIP"-Verführer

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

Anzeige Anzeige