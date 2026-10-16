Jerry Menges verrät: Flirt mit Giuliana nur fürs Spiel?

Bei #CoupleChallenge wird offenbar nicht nur um den Sieg gekämpft, sondern auch ordentlich geflirtet. Obwohl Jerry Menges (31) und Giuliana Farfalla (30) in der neuen Staffel in unterschiedlichen Teams antreten, kommen sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten während der Dreharbeiten näher. Doch hinter Jerrys Annäherungsversuchen steckten zumindest anfangs nicht unbedingt romantische Absichten. Im Interview mit Promiflash gesteht der Realitystar jetzt, dass er den Flirt zunächst ganz bewusst als Strategie eingesetzt habe. Sein Plan war es, Giuliana für sich zu gewinnen, um sich dadurch einen Vorteil im Spiel zu verschaffen. Ob seine Taktik tatsächlich aufgegangen ist und das Model sich von ihm beeinflussen ließ, kann Jerry rückblickend allerdings selbst nicht mehr genau sagen.

"Ich kannte Giuliana. Mein erster Gedanke war, fürs Game. Mein erster Gedanke war einfach, wir wollen ja auch Leute auf unsere Seite ziehen. Dann starte ich mal einen kleinen Flirt bei der Giuliana", verrät Jerry gegenüber Promiflash. Dass er sich davon einen spielerischen Vorteil erhoffte, macht der Reality-TV-Star damit ziemlich deutlich. Ob seine Annäherungsversuche letztlich den gewünschten Effekt hatten, bleibt jedoch unklar. "Ob es dann funktioniert hat oder nicht, das weiß ich tatsächlich selber nicht mehr", gibt er zu. Zumindest zu Beginn sei der Flirt mit Giuliana für ihn eine rein taktische Entscheidung gewesen. "Natürlich war es am Anfang erst mal strategisch fürs Game. Also ganz klar", stellt Jerry noch einmal unmissverständlich klar. Ob sich aus dem anfänglichen Kalkül im Laufe der Dreharbeiten möglicherweise doch echte Gefühle entwickelten, lässt er im Gespräch allerdings offen.

Ganz unbekannt war Giuliana dem Realitystar vor dem gemeinsamen TV-Abenteuer offenbar nicht. Tatsächlich scheint sich Jerry schon vor seiner Teilnahme an "#CoupleChallenge" näher mit dem Model beschäftigt zu haben. Was genau damals zwischen den beiden vorgefallen ist, möchte er allerdings nicht verraten. Stattdessen deutet er im Interview lediglich vielsagend an: "Es gab mal einen Tag, da habe ich mich sehr mit Giuliana befasst." Bei dieser Aussage kann sich Jerry ein schelmisches Lachen nicht verkneifen. Weitere Einzelheiten behält er jedoch für sich. Fest steht damit zumindest, dass die beiden Reality-TV-Bekanntheiten bereits vor den Dreharbeiten Berührungspunkte hatten. Giuliana ist ebenso wie Jerry kein unbekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Landschaft und war in der Vergangenheit bereits in mehreren Formaten zu sehen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL / Frank Beer, RTLZWEI Collage: Jerry Menges und Giuliana Farfalla

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

Anzeige Anzeige

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star