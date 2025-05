"Kampf der Realitystars"-Giuliana rastet wegen Dennis aus

Kampf der Realitystars hat gerade erst begonnen, da fliegen schon gewaltig die Fetzen. An Giuliana Farfallas (29) Nerven zerrt vor allem Konkurrent Dennis Lodi. Der nimmt es nämlich mit Manieren in der Sala nicht so ernst – völlig hemmungslos lässt er seinen Flatulenzen und Rülpsern freien Lauf oder springt splitternackt in den Pool. Für Giuliana zu viel, sie findet so ein Verhalten "asozial". Am zweiten Abend platzt ihr der Kragen. "Du gehst mir so auf den Sack. Du sollst nicht in meine Richtung pupsen, das ist nicht respektvoll. Geh woandershin, mach das nicht bei mir. Ich will das nicht haben", wettert sie lautstark in Dennis' Richtung.

Der ist sich aber keiner Schuld bewusst und nimmt Giulianas Ausraster gelassen: "Ich scheiß' drauf! Das interessiert mich eh nicht." Das macht das Model nur noch wütender. "Ja, natürlich, weil du nur an deinen eigenen Arsch denkst. Du kannst doch mal an deine Gemeinde denken. Ich will es nicht, dass du da rumfurzt, einen Meter von mir. Das kannst du zu Hause in deiner Drecksbude machen, aber wenn ich in dem verfluchten Raum bin, machst du das nicht. Schäm dich doch und es pisst mich an, dass du so asozial bist", rastet sie dann komplett aus. Dennis lässt sich davon nicht weiter irritieren und macht da weiter, wo er aufgehört hat.

Der Streit zwischen Giuliana und Dennis ist aber nur der Auftakt von "Kampf der Realitystars". Das Format ist bekannt für die heftigen Auseinandersetzungen der Kandidaten und hat schließlich gerade erst angefangen. Es fliegen aber nicht nur die Fetzen, sondern es sprühen auch Funken. Besonders Hati Suarez und Daymian Weiß scheinen sich gut leiden zu können. Die beiden kennen sich noch aus der Show Germany Shore. Da bandelte Daymian aber mit Hatis ehemaliger Erzfeindin Walentina Doronina (24) an. Nun bezirzt der Charmeur aber die Halbbrasilianerin. "Vielleicht unterschätze ich Daymian doch, weil er eigentlich ein süßer Junge ist. Ich hoffe, er kann sich hier von einer anderen Seite zeigen", überlegt sie im Einzelinterview.

