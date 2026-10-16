Kylie Kelce verrät: So viele Nannys hat sie für ihre Kids

Kylie Kelce (34) hat sich jetzt zu einem Thema geäußert, über das viele Eltern diskutieren: der Kinderbetreuung. Im Podcast "IMO" von Michelle Obama (62) und Craig Robinson erzählte sie, wie sie und ihr Ehemann Jason Kelce (38) den Alltag mit ihren vier Töchtern Wyatt (7), Elliotte (5), Bennett (3) und Finnley (18 Monate) organisieren. Das Ergebnis dürfte manche überraschen, denn das Paar setzt auf ein eher bodenständiges Modell. "Wir haben tatsächlich eine Nanny. Ich erwähne sie immer ausdrücklich, denn ohne sie würden wir es nicht schaffen", stellte die vierfache Mutter klar. Die Hilfe ist demnach für die üblichen Arbeitszeiten eingeplant. Sobald die Nanny Feierabend hat, übernimmt jedoch keine weitere bezahlte Kraft. Dann kümmern sich Kylie und der frühere Footballprofi selbst um die drei älteren Kids und das 18 Monate alte Baby. Falls die Eltern wegen ihrer vollen Terminkalender zusätzliche Unterstützung benötigen, können sie zudem auf die Großeltern der Mädchen zählen.

Dass Kylie und der frühere Spieler der Philadelphia Eagles trotz voller Terminkalender auf ein Rundum-sorglos-Paket verzichten, hat einen klaren Grund. "Wir haben sie während der üblichen Arbeitszeiten und eigentlich überhaupt nicht darüber hinaus", erklärte die vierfache Mutter im Podcast. Eine Betreuerin, die mit im Haus wohnt, kommt für die Familie nicht infrage. "Wir wollen nicht unbedingt eine Nanny, die bei uns wohnt, oder jemanden, der unsere Kinder praktisch ohne uns großzieht. Das fühlt sich seltsam an", betonte sie. Wegen ihrer öffentlichen Situation wollten Kylie und Jason außerdem nicht einfach eine Person über ein gängiges Onlineportal aus der Nachbarschaft engagieren. Außerhalb der Arbeitszeiten helfen vor allem Kylies Eltern Lisa und John McDevitt, die nur etwa 15 Minuten entfernt wohnen. Auch Jasons Eltern Ed Kelce und Donna Kelce (74) springen regelmäßig bei der Betreuung ihrer Enkelinnen ein.

Die Nähe zu beiden Großelternpaaren ist für Kylie und Jason, die seit 2018 verheiratet sind, ohnehin mehr als nur eine praktische Lösung. Das Paar verbringt bewusst viel Zeit mit den Familien, damit die vier Töchter die familiären Werte nicht nur erklärt bekommen, sondern sie im alltäglichen Miteinander erleben. Genauso wichtig ist der Podcasterin, dass ihre Kinder die Heimat rund um Philadelphia kennenlernen. Bei gemeinsamen Autofahrten zeigt sie den Mädchen deshalb Orte aus ihrer eigenen Vergangenheit. Dazu gehört beispielsweise der Laden, in dem sie einst ihren ersten Job hatte. Auf diese Weise sollen die Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, wo ihre Mutter aufgewachsen ist und welche Menschen die Gegend prägen. Kylie und Jason möchten ihnen außerdem Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbewusstsein vorleben. Dazu zählt für das Paar auch, anderen Menschen etwas zurückzugeben. Die Mädchen sollen dieses Engagement im Familienalltag beobachten können und später selbst in der Lage sein, solche Aufgaben in ihrem eigenen Leben zu priorisieren. Kritisiert wurden die Kelces zuletzt dafür, dass sie ihre Kinder vermeintlich zu oft online zeigen.

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IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025