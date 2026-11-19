Michelle Obama (62) nimmt die Sprechweise ihres Ehemanns Barack Obama (65) mit einem Augenzwinkern aufs Korn. In der neuesten Folge ihres Podcasts "IMO" machte sich die ehemalige First Lady über sein gemächliches Tempo und die vielen Pausen lustig, die seine Redebeiträge prägen. Im Gespräch mit ihrem Bruder Craig Malcolm Robinson und Comedian Trevor Noah räumte sie offen ein, dass sie Baracks ausführlichen Antworten manchmal nur schwer folgen könne. Wie es in solchen Momenten in ihr aussieht, schilderte sie mit den folgenden Worten: "Manchmal verliere ich bei der Antwort den Faden. Ich denke dann: 'Bist du immer noch bei diesem Punkt? Ich dachte, du wärst schon fertig.'" Selbst bei seinem Hörbuch konnte die Autorin das langsame Tempo ihres Mannes offenbar nicht ertragen. Als sie sich die Audioversion seiner Memoiren "A Promised Land" anhörte, stellte Michelle die Wiedergabe kurzerhand auf 1,5-fache Geschwindigkeit, um schneller voranzukommen.

Der Anlass für die Podcastfolge war das zehnjährige Jubiläum von Trevors Memoiren "Born a Crime". Der Comedian erzählte in der Sendung, dass ihn Barack und dessen Werdegang als Mensch faszinieren. Als er den früheren US-Präsidenten dann nachahmte, unterbrach ihn Michelle prompt: "Du sprichst zu schnell für ihn. Du brauchst viel mehr Pausen." Trevor nannte das Sprechtempo des Politikers daraufhin scherzhaft ihren "größten Streit" und dachte an ihre gemeinsamen Interviews zurück: "Jedes Mal, wenn er zu einem Interview kam, sagte ich: 'In welchem Tempo wirst du sprechen? Denn ich werde dir eine Frage stellen, und dann ist unsere Zeit schon vorbei.'" Deshalb ahme er Barack bewusst in anderthalbfacher Geschwindigkeit nach, um Zeit zu sparen. Wie dessen Antworten im normalen Tempo klingen, demonstrierte der Moderator anschließend mit lang gezogenen Fülllauten und ausgedehnten Pausen. Als Michelle daraufhin etwas einwarf, entgegnete er: "Ich wünschte, du wärst bei den Interviews dabei gewesen. Das wäre großartig gewesen."

Neu ist das Thema für Barack und Trevor allerdings nicht. Bereits im Dezember 2020 sprachen die beiden darüber, als der Ex-Präsident in "The Daily Show" sein Buch "A Promised Land" vorstellte. Damals plauderte Barack aus, dass Michelle sich sein Hörbuch mit 1,5-facher Geschwindigkeit anhöre, weil er ihr zu langsam rede. Mit Humor kommentierte er das: "Ich war davon ein wenig beleidigt, aber das ist schon in Ordnung." In der neuesten Podcastfolge nahm Michelle ihren Mann jedoch nicht nur wegen seiner ausführlichen Antworten aufs Korn. Auch sein stets unerschütterlicher Optimismus blieb von ihren Neckereien nicht verschont. "Manchmal ziehe ich ihn damit auf: 'Ach, Mr. Hoffnungsvoll' ... genug, genug", verriet sie über ihre Neckereien. Barack und Michelle sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

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michelleobama Barack und Michelle Obama

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Getty Images Michelle Obama spricht bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, Juni 2026

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