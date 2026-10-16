Nachbarn hörten Schreie vor Polizeieinsatz bei RJ Mitte (†)

RJ Mitte, der durch Breaking Bad weltbekannt wurde, ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Am Montag, dem 12. Oktober, wurde der Schauspieler tot in seinem Haus im texanischen Brownsville aufgefunden, das er gemeinsam mit seiner Verlobten Kennedy Suarez bewohnte. Eine Nachbarin schildert der Daily Mail nun dramatische Szenen, die sich kurz vor dem Einsatz abgespielt haben sollen. "Mein Sohn war draußen und packte sein Auto, als er sie sah", erzählt sie über eine Frau, die völlig aufgelöst und schreiend das Haus verlassen habe. Sie fügt hinzu: "Wir nehmen an, dass sie diejenige war, die ihn gefunden hat. Etwa 20 bis 30 Minuten später war überall Polizei."

Zahlreiche Beamte und Rettungskräfte rückten an dem Anwesen an. Ein Vertreter der Familie bestätigte wenig später, dass der Seriendarsteller durch Suizid ums Leben kam. Auch eine weitere Anwohnerin berichtet der Daily Mail von dem massiven Aufgebot in der Nachbarschaft. "Zuerst wusste ich nicht, was passiert war, weil dort so viele Polizisten und Krankenwagen waren. Ich wusste nicht, dass er dort lebte", erinnert sie sich. "Später fand ich heraus, dass er es war. Er wurde in einem Krankenwagen abtransportiert."

Inzwischen laufen in Brownsville die Vorbereitungen für den Abschied: Am heutigen Freitag soll RJ mit einer öffentlichen Gedenkfeier im Mitte Center geehrt werden. Erwartet werden bis zu 1.500 Trauergäste. Weil das Veranstaltungszentrum lediglich rund 400 Menschen Platz bietet, sind zusätzliche Bereiche im Freien für die Besucher eingeplant. Bereits am Donnerstag wurde seine Mutter Dyna bei den Vorbereitungen für die große Trauerfeier gesehen. Berühmt wurde RJ durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Erfolgsserie "Breaking Bad" – wie seine Figur lebte auch der Schauspieler selbst mit einer Zerebralparese.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images RJ Mitte

Getty Images RJ Mitte bei der Weltpremiere von Apple TV+ "Pluribus" im DGA Theater Complex in Los Angeles

Instagram / breakingbad Walter Jr., Walter und Holly White im Familienhaus aus "Breaking Bad"