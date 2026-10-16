Nick Lachey sieht gescheiterte Ehe mit Jessica als Vorteil

Nick Lachey (52) spricht nur selten über seine gescheiterte Ehe mit Jessica Simpson (46). In der Premiere der elften Staffel von "Love Is Blind" machte der Sänger nun eine Ausnahme. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und Co-Moderatorin Vanessa Lachey (45) saß er in der Frauenlounge, als Kandidatin Erika Ellis von ihren Schwierigkeiten erzählte, beim Dating den richtigen Zeitpunkt zu finden, um ihre frühere Ehe anzusprechen. Nick konnte das nachvollziehen und machte ihr Mut. "Nun, wie einige von euch vielleicht wissen, war ich schon einmal verheiratet, bevor ich meine unglaubliche Frau kennenlernte. Ich würde das ungewöhnliche Argument vorbringen, dass einem das einen Vorteil verschafft. Denn durch diese Erfahrung weiß man, was man wirklich will", erklärte er. Seine Ehe mit Jessica Simpson betrachtet er damit auch als eine Erfahrung, aus der er für seine spätere Beziehung gelernt hat.

Auch Vanessa stellte sich hinter die Kandidatin und machte ihr Mut, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen. "Wir alle haben eine chaotische Vergangenheit, wir alle", betonte die Moderatorin. Nick und Jessica hatten im Oktober 2002 geheiratet. Ihre Beziehung wurde von 2003 bis 2005 in der MTV-Realityshow "Newlyweds: Nick & Jessica" dokumentiert, bevor ihre Ehe in die Brüche ging. Die Scheidung wurde 2006 rechtskräftig. Dass die Trennung Spuren hinterlassen hat, machte Nick bereits in der dritten Staffel von "The Ultimatum" deutlich. Damals sprach er von Verletzungen und Narben, die eine Scheidung hinterlassen könne. Seinen Wunsch nach einer glücklichen Ehe und einer Familie habe er dennoch nie aufgegeben. Ohne diesen Glauben, erklärte er, hätte er sich das Leben, das er heute mit Vanessa führt, nicht aufbauen können. Die beiden heirateten 2011 und haben inzwischen drei Kinder: Camden, Brooklyn und Phoenix.

Fast 20 Jahre nach ihrer Scheidung begegneten sich Nick und Jessica im März unerwartet wieder. Die beiden reisten gemeinsam in einem Flugzeug von Los Angeles nach Kauai, Hawaii. Auch Vanessa war auf dem rund sechseinhalb Stunden dauernden Flug dabei. In "Watch What Happens Live" beschrieb der dreifache Vater die Situation im Mai als "seltsam in Ordnung". Man habe sich all die Jahre nicht gesehen und während des Fluges einfach dieselbe Umgebung geteilt, erklärte er. Alle Beteiligten seien freundlich und respektvoll miteinander umgegangen. Auch bei Jessica hat sich privat einiges getan: Im Januar 2025 wurde ihre Trennung von Eric Johnson (47) bekannt, mit dem sie drei Kinder hat. Inzwischen hat die Sängerin ihre Beziehung mit dem Musiker Thomas Eisenhood öffentlich gemacht, wie Page Six berichtet.

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Getty Images Nick Lachey und Jessica Simpson bei einer Fashion Show im November 2005

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Getty Images Sänger Nick Lachey

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Getty Images Nick und Vanessa Lachey