"Love Is Blind"-Wiedersehen eskaliert: "War high auf Pilzen"

Bei der Reunion der elften Staffel von "Love Is Blind" fliegen die Fetzen: Die Kandidaten Michaella Giorgio und Matt Waldrip haben völlig unterschiedliche Erinnerungen an ihre kurze Romanze, die nach den Dreharbeiten begonnen hatte. In der Wiedersehensfolge, die vor wenigen Tagen auf Netflix erschienen ist, sprach der Imker vor dem versammelten Bostoner Cast offen über seine Gefühle. Er habe sich damals ernsthaft in Michaella verliebt, erklärte Matt. Die Teilnehmerin sah das allerdings ganz anders. Sie hielt seine Schilderung für übertrieben und stellte klar, dass die beiden nur ein paar Wochen miteinander ausgegangen seien. Für den überraschendsten Moment der Sendung sorgte dann ihre Beichte. "Ich habe zwar gesagt, dass ich dich liebe, aber nicht, dass ich in dich verliebt bin. Wenn wir ganz ehrlich sind: Ich war auf Pilzen", enthüllte Michaella bei der Reunion. Während Matt seine Gefühle als tief und aufrichtig beschrieb, machte sie damit deutlich, dass sie die gemeinsame Zeit ganz anders bewertet.

Für Matt war diese Erklärung im Nachhinein ein harter Schlag. "Das war wahrscheinlich das Verletzendste, was sie gesagt hat, denn ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich führe ein sehr bodenständiges Leben, ich habe noch nie Pilze genommen. Es war fast so, als würde sie ihre Gefühle für mich kleinreden oder abtun, obwohl sie mir gegenüber als sehr echt kommuniziert wurden", sagte er gegenüber dem Netflix-Portal Tudum. Michaella betonte dagegen, dass sie und Matt gute Freunde gewesen seien. Die Grenze zur Romantik hätten sie ihrer Meinung nach besser nie überschritten. Trotzdem hatten die beiden echte Dates: Mit seiner Familie besuchten sie "Harry Potter und das verwunschene Kind", während ihre Mutter für ihn Hähnchenschnitzel zubereitete. Matt hält bis heute daran fest, dass seine Liebe echt war. Als Belastung nannte er vor allem die rund zweieinhalbstündige Fahrzeit im Bostoner Verkehr. Seit der Aufzeichnung der Reunion herrscht Funkstille. Bei einem Treffen wäre er freundlich, einen Neustart schließt er aber aus.

Michaella fühlte sich nach eigenen Angaben zunächst zu Matt hingezogen, weil er das genaue Gegenteil ihres früheren Verlobten Rob Feeley gewesen sei. Die Beziehung mit Rob war für sie überraschend zu Ende gegangen. Im Streit ging die Liaison mit Matt nach seinen Angaben übrigens nicht zu Ende. Bei der Trennung hätten beide Tränen vergossen, erzählte der Imker. Michaella sei sogar bereit gewesen, trotz der Distanz an ihrer Verbindung zu arbeiten. Inzwischen haben die beiden ganz unterschiedliche Pläne für ihr Liebesleben. Matt wolle sich vorerst auf seinen Sohn, seine Bienenstöcke und darauf konzentrieren, die beste Version seiner selbst zu werden. Michaella blickt hingegen wieder nach vorn. "Ich freue mich darauf, wieder zu daten. Ich weiß, wie man in einer Beziehung ist. Ich kann das. Ich kann eine wirklich großartige Partnerin sein", erklärte sie gegenüber dem Newsportal zu ihren Zukunftsplänen.

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Netflix Erika Ellis und Michaella Giorgio bei der Reunion der elften "Love Is Blind"-Staffel

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Netflix Matt Waldrip bei der Reunion der elften "Love Is Blind"-Staffel

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