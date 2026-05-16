Nick Lachey erzählt von Begegnung mit Ex Jessica Simpson

Fast 20 Jahre nach ihrer Scheidung sind Nick Lachey (52) und seine Ex-Frau Jessica Simpson (45) unerwartet wieder aufeinandergetroffen – und zwar bei einem Flug nach Hawaii. Jetzt hat Nick die Begegnung in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" offiziell bestätigt. Der Sänger beschrieb die rund sechseinhalb Stunden an Bord als "seltsam in Ordnung" und betonte, dass alle Beteiligten äußerst freundlich miteinander umgegangen seien. Auch seine Frau Vanessa Lachey (45) war auf dem Flug mit dabei.

"Wir haben uns in diesen 20 Jahren nicht gesehen und haben dann sechseinhalb Stunden auf einem Flug nach Hawaii miteinander verbracht", erklärte Nick gegenüber Moderator Andy Cohen – wobei er klarstellte, dass "miteinander verbracht" lediglich bedeute, sich in der "gleichen Umgebung" befunden zu haben. "Alle waren sehr, sehr höflich und respektvoll", fügte er hinzu. Jessica saß demnach neben ihrer Mutter, während ihr Partner und ihre Kinder sich an einer anderen Stelle im Flugzeug befanden. Das Magazin People hatte bereits im April über den Zwischenfall berichtet. Eine Quelle hatte dem Magazin damals verraten: "Sie hatten alle ein nettes Gespräch. Nick, Jessica und Vanessa. Es war sehr freundschaftlich und höflich."

Nick und Jessica waren von 2002 bis 2006 verheiratet und wurden durch ihre gemeinsame Realityshow "Newlyweds: Nick and Jessica" zu einem der bekanntesten Paare des amerikanischen Showbusiness. In ihrer 2020 erschienenen Autobiografie "Open Book" bezeichnete Jessica ihren Ex-Mann als ihre "erste Liebe" und betonte, ihn noch immer zu respektieren: "Wir haben uns viel bedeutet und werden das immer tun." Nick heiratete 2011 Vanessa Lachey, mit der er drei Kinder hat. Jessica hatte sich im Januar 2025 nach zehn Jahren Ehe von dem Ex-Footballspieler Eric Johnson (46) getrennt, mit dem sie ebenfalls drei Kinder hat.

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Getty Images Jessica Simpson und Nick Lachey im November 2005

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Getty Images Nick und Vanessa Lachey bei den Emmy Awards im September 2021 in Los Angeles

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Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014