Neue Beziehung? Jessica Simpson genießt Date mit Musiker

Jessica Simpson (46) hat sich erstmals zusammen mit ihrem mutmaßlichen neuen Partner Thomas Eisenhood in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Sonntag, den 4. Oktober, besuchten die Sängerin und der Musiker in den frühen Morgenstunden das bekannte Ballonfestival im Balloon Fiesta Park in Albuquerque, New Mexico. TMZ liegen Fotos von dem gemeinsamen Ausflug vor, die das Duo gegen 7:30 Uhr zwischen zahlreichen bunten Heißluftballons zeigen. Dabei machten die beiden Erinnerungsfotos und Selfies. Rund ein halbes Jahr nach den ersten Berichten über ihre Beziehung zeigen sich Jessica und Thomas damit erstmals gemeinsam vor Publikum. Für ihren öffentlichen Ausflug hatten sie sich mit dem Ballonfestival eine besondere Kulisse ausgesucht: Die Veranstaltung gehört zu den größten Events ihrer Art und zieht jährlich zahlreiche Besucher in den Park im Südwesten der USA.

Auch während ihres gemeinsamen Rundgangs wirkten die beiden Augenzeugen zufolge vertraut miteinander. Für ein Foto soll Thomas die Sängerin in den Arm genommen haben, während sie ihren Kopf an ihn lehnte. Im weiteren Verlauf des Besuchs sollen Jessica und der Musiker viel miteinander gelacht, sich angeregt unterhalten und gegenseitig Fotos voneinander gemacht haben. Thomas fotografierte die Sängerin unter anderem vor der aufgehenden Sonne und den Sandia Mountains. Allzu viel Aufmerksamkeit wollte das Duo offenbar dennoch nicht auf sich ziehen: Während sie durch den gut besuchten Park liefen, soll Jessica ihren Kopf immer wieder gesenkt haben. Bereits seit April gibt es Berichte über eine Liaison der beiden. Damals sollen die beiden bereits seit etwa drei Monaten romantisch miteinander verbunden gewesen sein. Kennengelernt haben sie sich den Berichten zufolge durch gemeinsame Bekannte aus der Musikbranche.

Thomas lebt in Nashville und ist sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen der Musikbranche tätig. Er spielte Baritonsaxofon in der Band Stoop Kids und arbeitet unter anderem in den Bereichen Live-Tontechnik, Veranstaltungsstätten und Eventproduktion. Laut Us Weekly begleitete er Jessica zeitweise auf ihrer Tour. Durch die Zusammenarbeit sollen die beiden zunehmend mehr Zeit miteinander verbracht haben und sich schließlich nähergekommen sein. Eine Quelle erklärte im Juni gegenüber dem Magazin: "Er ist ein sehr zurückhaltender Typ, und Jessica mag das an ihm." Die neue Verbindung folgt auf Jessicas Trennung von Eric Johnson (47), die sie im Januar 2025 öffentlich gemacht hatte. Jessica und Eric heirateten 2014 und haben die drei gemeinsamen Kinder Maxwell, Ace und Birdie (7). Als die Sängerin das Liebes-Aus bekannt gab, betonte sie, dass ihre Kinder für die Familie weiterhin an erster Stelle stünden.

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Getty Images Jessica Simpson im Februar 2024

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Facebook / Thomas Eisenhood Thomas Eisenhood, September 2020

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Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022