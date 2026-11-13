Lauren Speed glaubt, ihr "Love Is Blind"-Ring war unecht

Lauren Speed zweifelt daran, dass ihr erster Verlobungsring echt war. Das Schmuckstück, das ihr und ihrem heutigen Ehemann Cameron Hamilton während der ersten Staffel von "Love Is Blind" von der Netflix-Produktion zur Verfügung gestellt wurde, habe offenbar wenig mit einem echten Diamantring gemein gehabt. Im Podcast "Funky Friday with Cam Newton" erzählte die Realitybekanntheit nun, warum sie misstrauisch wurde. So habe sich zunächst der Stein aus der Fassung gelöst. Außerdem hielt der Ring dem Poolwasser nicht stand: "Ich glaube, inzwischen haben sie echte Ringe, aber meiner war es nicht. Der Diamant fiel heraus, und er wurde grün, als ich in den Pool ging", berichtete Lauren. Für sie waren diese Erlebnisse offenbar Beweis genug, dass mit dem Schmuckstück etwas nicht stimmte.

Leicht genommen hat Lauren den Vorfall damals nicht. "Ich war am Boden zerstört, aber inzwischen haben sie, glaube ich, einen Schmuckpartner, also bekommen sie jetzt echte Ringe", erklärte sie im Podcast weiter. Die Ringe sind allerdings nicht das Einzige, was die Macher der Show bezahlen. Auch für die Brautkleider und die Hochzeitszeremonien kommt die Produktion auf. Nach Laurens Aussage erhielten sie und Cameron für die Dreharbeiten außerdem umgerechnet rund 630 Euro pro Woche. Wie viel die Verlobungsringe heute kosten, verriet Showschöpfer Chris Coelen 2025 im Interview mit Entertainment Weekly. Die Preise würden zwar variieren, in der Regel lägen sie aber zwischen umgerechnet rund 3.140 und 4.485 Euro. Wer ein teureres Modell möchte, darf sich laut Chris eines aussuchen, muss die Mehrkosten dann allerdings selbst tragen. Die von der Produktion gestellten Ringe gehören anschließend den Teilnehmern. Selbst nach einer Trennung müssen sie nicht zurückgegeben werden.

Lauren und Cameron hatten sich 2018 während der Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Love Is Blind" kennengelernt. In dem TV-Experiment gehen die Kandidatinnen und Kandidaten auf Partnersuche, ohne ihr Gegenüber vorher gesehen zu haben. Noch während der Show gaben sich die beiden das Jawort. Sie gehören damit zu den wenigen Paaren des Formats, die bis heute verheiratet sind. Im Oktober wurde ihre Familie schließlich größer: Nach jahrelangen Fruchtbarkeitsproblemen kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, Sohn Ezra William Hamilton. Auf Instagram verkündete Lauren damals, dass Ezra zwar etwas früher als geplant geboren worden sei, für sie aber genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sei. Nach der Geburt wollte sie sich zunächst ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Ruhe und die Nähe ihrer Familie standen für die frischgebackene Mutter in dieser Zeit an erster Stelle.

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Instagram / need4lspeed Cameron Hamilton und Lauren Speed

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Getty Images Lauren Speed und Cameron Hamilton, März 2020

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