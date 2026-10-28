Bye-bye Blondie: Jessica Simpson trägt plötzlich brünett

Bei Jessica Simpsons (46) Ankunft am Los Angeles International Airport staunten ihre Fans nicht schlecht: Wie Schnappschüsse zeigen, die unter anderem Daily Mail veröffentlichte, stieg die Sängerin keineswegs mit ihrer gewohnt blonden Wallemähne aus dem Flieger, sondern präsentierte sich überraschend mit dunkelbraunen Haaren. Zu dem neuen Look kombinierte sie ein betont entspanntes Reiseoutfit aus zerrissener Jeans, schlichtem Shirt und blau-rotem Flanellhemd. Auf dem Weg zur Rolltreppe schlenderte die Musikerin zwar völlig tiefenentspannt durch das Gebäude, war durch den Farbwechsel aber kaum noch wiederzuerkennen. Mit dem braunen Ton kehrte die dreifache Mutter offenbar zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurück – ein Schritt, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hätte. Schließlich hatte sich Jessica über Jahrzehnte hinweg konsequent als Vorzeigeblondine ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Noch Anfang Oktober zeigte sich die große Schwester von Sängerin Ashlee Simpson (42) bei einem Ausflug im Balloon Fiesta Park in Albuquerque exakt so, wie man sie kennt: mit blonden, langen Haaren, die ihr in natürlichen Wellen über die Schultern fielen. An Jessicas Seite stand damals noch ganz frisch ihr neuer Freund Thomas Eisenhood. Innerhalb weniger Wochen hat die Sängerin ihr äußeres Erscheinungsbild also einer radikalen Generalüberholung unterzogen. Ob im Zuge der neuen Farbe auch gleich ein paar Zentimeter Länge weichen mussten, lässt sich anhand der Flughafenaufnahmen nicht eindeutig sagen – auch ein Statement zu der plötzlichen Typveränderung gab die Musikerin bislang nicht ab.

Die optische Veränderung kommt jedenfalls genau zu dem Zeitpunkt, an dem sich auch privat einiges neu sortiert hat. Anfang 2025 gaben Jessica und ihr Ehemann Eric nach über zehn Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern offiziell ihre Trennung bekannt. Inzwischen zeigt sich die Sängerin mit Thomas neu verliebt und macht aus den Frühlingsgefühlen auch in der Öffentlichkeit keinen Hehl mehr. Mit dem mutigen Schritt von Blond zu Braun setzt Jessica nun auch auf dem Kopf ein unübersehbares Zeichen für den Neuanfang – und beweist damit ganz nebenbei, dass es nie zu spät ist, der kleinen Schwester in Stylingfragen nachzueifern.

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Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, 2026

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Instagram / jessicasimpson Jessica und Ashlee Simpson mit ihren Töchtern Maxwell und Jagger

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Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson