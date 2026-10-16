Nikola Grey nennt seine Top 3 "Promi Big Brother"-Bewohner

Für Nikola Grey (30) ist das Abenteuer bei Promi Big Brother vorbei. Doch wer soll sich am Montag die Krone der diesjährigen Staffel sichern? Bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm, verriet der Realitystar, wem er den Sieg unter den verbliebenen Bewohnern am meisten gönnen würde. Da mittlerweile auch seine Ehefrau Kim Virginia Grey (31) ausgeschieden ist, stehen für Nikola nun drei andere Kandidaten hoch im Kurs. Sein persönlicher Favorit ist Ex-Boxer Axel Schulz (57), gefolgt von Streamerin Nina Bridney (23) und Schauspieler Gedeon Burkhard (57). "Meine Top 3 sind die Kandidaten, denen ich den Sieg wirklich von Herzen gönnen würde: Axel Schulz auf jeden Fall, Nina auf Platz zwei und Gedeon auf Platz drei. Das sind meine drei Favoriten", erklärte er. Die Reihenfolge steht für Nikola also fest – und vor allem bei einem seiner Favoriten hatte er direkt eine ausführlichere Begründung parat.

Seine Entscheidung für Gedeon erklärte Nikola im Beisein mit Promiflash ausführlicher. Der Schauspieler habe sich im Laufe der Staffel spürbar gewandelt und nach und nach mehr von sich preisgegeben. "Ich denke, Gedeon hat sich im Laufe der Sendung Stück für Stück geöffnet. In den ersten Tagen war er noch sehr zurückhaltend. Aber dann hat er immer mehr von sich erzählt und sich zunehmend geöffnet", beschrieb das frühere Model seine Beobachtungen. Während Gedeon anfangs noch eher verschlossen wirkte, habe er sich mit der Zeit immer mehr auf das Format und seine Mitbewohner eingelassen. Dadurch habe Nikola eine ganz andere Seite entdecken können: "Dadurch hat man gesehen, was für eine tolle Seele und was für eine großartige Persönlichkeit er hat. Deshalb würde ich mich wirklich von Herzen freuen, wenn er das Ding gewinnt."

Für Nikola endete die Reise bei "Promi Big Brother" in der zehnten Liveshow. Gemeinsam mit René Dost (57) musste er sich in der Livearena gegen Anouschka Renzi (62) und Christian Lell (42) behaupten – doch nach dem Kegelduell und dem Quiz hatte das Duo das Nachsehen. Damit fanden sich Nikola und René auf der Exitliste wieder. Anschließend mussten auch Gedeon Burkhard und Francesca Morgese um ihren Verbleib im Container zittern. Bei der anschließenden Zuschauerabstimmung erhielt Nikola schließlich die wenigsten Stimmen und musste das Haus verlassen. Einen Tag zuvor war bereits Nikolas Frau Kim Virginia als dritte Bewohnerin ausgeschieden.

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Joyn Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Axel Schulz beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026