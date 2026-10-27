Gia Stumpf kauft Kim und Nikola die Schwangerschaft nicht ab

Georgina Stumpf lässt das Thema Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) offenbar nicht los. In ihrem gemeinsam mit Charlotte Würdig (48) produzierten Podcast "The Real Ex-Wives" kommt der Social-Media-Star erneut auf Kims angebliche Schwangerschaft und den später öffentlich gemachten Verlust des Kindes zu sprechen – und meldet dabei weiterhin Zweifel an. Ausgangspunkt der Spekulationsrunde sind ihre jüngsten Erlebnisse bei Promi Big Brother: Dort hatte Georgina die beiden vor laufenden Kameras mit den kursierenden Gerüchten konfrontiert und Kim direkt gefragt, ob sie wirklich schwanger gewesen sei. Rückblickend beschreibt sie die Realitybekanntheit zwar als ganz angenehme Mitbewohnerin, merkt aber an, dass die Reaktion auf ihre Frage auffällig war: "Da hat sie ein bisschen komisch drauf geantwortet", erklärt Georgina und betont, während ihres Verhörs bewusst auch Nikola im Blick behalten zu haben, um das Zusammenspiel des Duos zu analysieren.

Dass sie die Situation vor den TV-Kameras gezielt zugespitzt hat, räumt Georgina gewohnt offen ein. "Das wollte ich ja auch ein bisschen. Bei so einer krassen Anschuldigung wollte ich auch schauen, wie sie reagiert, wie guckt Nikola sie an. Das hat mich interessiert", erklärt sie gegenüber Charlotte. Aufgefallen sei ihr dabei vor allem das ständige Abgleiten seiner Blicke: "Ich habe beobachtet, dass er immer nach ihrer Bestätigung geguckt hat, dass er immer geguckt hat: 'Was kann ich hier wie weit sagen?'" Stutzig machten Georgina zudem fehlende Details. Zum Beispiel konnte Nikola die Schwangerschaftswoche, in der der Verlust passiert sein soll, nicht benennen. Solche Dinge wisse man einfach, und zwar auch als Mann, betont Gia. Eine weitere Frage habe sie deshalb bewusst geschickt verpackt, um herauszufinden, wie weit die Information im privaten Umfeld vorgedrungen war. Seine Antwort, dass seine Mutter alles gewusst und sich sehr gefreut habe, hinterließ bei Georgina nur ein großes Fragezeichen: "Und dann dachte ich: 'Okay, was ist hier los?'"

Im Container selbst hatte Gia ihr Gegenüber erst mit Gerüchten über eine angebliche Fakebeziehung konfrontiert und dann direkt nachgefragt: "Was ist mit der Schwangerschaft? Stimmt es, dass das erlogen ist?" Auf die mehrfache Nachfrage "Warst du wirklich schwanger?" reagierte Kim erst ausweichend mit den Worten "Bei sowas sage ich immer: Haste recht", ehe sie die Schwangerschaft schließlich bestätigte. Als Kim wegen des schmerzhaften Verlusts in der Show weinte, zeigte sich Gia kurzzeitig milde: "Als ich sie umarmt habe, hat sie sich so in meinen Arm fallen lassen. Das hat mir irgendwie das Gefühl gegeben: Die ist wirklich traurig", schildert sie den emotionalen Moment. Die Zweifel an der Tragödie konnte das allerdings nicht komplett vertreiben: "Mein Bauchgefühl hat immer gesagt: Irgendwas ist da faul." Handfeste Belege für die kühnen Thesen fehlen allerdings nach wie vor.

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Joyn Collage: Georgina Stumpf und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Trauung

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Joyn Francesca Morgese, Kim Virginia Grey und Georgina Stumpf bei "Promi Big Brother" 2026