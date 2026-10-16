Offene Nominierung: "Promi Big Brother" ist für sie zu Ende

Bei Promi Big Brother steht der nächste Auszug kurz bevor – und die Entscheidung darüber fiel diesmal besonders unangenehm aus. In der Livearena mussten die Bewohner offen nominieren: Statt heimlich hinter verschlossenen Türen ihre Stimme abzugeben, schrieben die Kandidaten den Namen ihres Wunschkandidaten gut sichtbar auf Tafeln. Am Ende hatten die Schauspieler Anouschka Renzi (62) und Gedeon Burkhard (57) die meisten Stimmen und landeten gemeinsam auf der Exitliste. Wer von den beiden tatsächlich gehen musste, lag jedoch nicht in den Händen der Gruppe, sondern bei den Zuschauern. Schließlich bekam Anouschka die wenigsten Votes und flog aus der Show.

Nicht alle Promis mussten zuvor in der Arena zittern und um ihren Verbleib bangen: Christian Lell (42) und Georgina Stumpf waren von der Nominierung ausgenommen, denn die beiden hatten sich zuvor in einem Stapel- und Puzzlespiel einen Nominierungsschutz gesichert. Sie traten gegen Nina Bridney (23) und Francesca Morgese an und setzten sich durch. Dass Christian sich ein weiteres Mal vor der Exitliste schützen konnte, sorgte bei vielen Zuschauern für Entsetzen. Auf X hieß es unter anderem: "Ist der Depp wieder safe? Ich kotze!"

Am Vortag hatte es René "Redo" Dost (57) getroffen. Für ihn war der Traum vom Sieg bei "Promi Big Brother" geplatzt, er musste in der elften Liveshow den Container verlassen. Bei ihm flossen direkt bittere Tränen. Im Beisein von Promiflash erklärte er seine Emotionen folgendermaßen: "Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich das Geld verschenken werde. Darum ging es mir nicht. Mir ging es vielmehr darum, die Leute noch ein Stück weit länger erleben zu können." Er war der fünfte Bewohner, der gehen musste. Neben ihm traf es bereits Godfrey Egbon, Tessa Bergmeier (37), Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30).

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn René Dost, auch bekannt als Redo, bei "Promi Big Brother"