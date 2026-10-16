Paul McCartney bricht bei Erinnerung an Linda in Tränen aus

Die Erinnerungen an seine verstorbene Ehefrau Linda McCartney sind für Paul McCartney (84) immer noch mehr als präsent. Mitte Oktober sprach der Beatles-Star im Podcast "Good Hang With Amy Poehler" über die große Tierliebe seiner Partnerin. Eine Geschichte ging ihm dabei besonders nahe: Linda hatte einst einen Frosch in ihrem Garten entdeckt, das Tier vorsichtig aufgehoben und so sanft in ihren Händen gehalten, dass ihm nichts passieren konnte. Linda habe das Tier ohne Zögern hochgenommen, was seiner Ansicht nach nicht jede Frau getan hätte. Bei dieser Erinnerung wurde Paul zunehmend emotional. Der Musiker geriet sogar ins Stocken: "Die Art – jetzt werde ich emotional –, wie sie ihn hielt, tat ihm nicht weh."

Linda führte mit Tieren offenbar beinahe eine märchenhafte Beziehung. "Sie hatte diese Disney-artige Sicht auf Tiere", erzählte Paul im Gespräch. Er erinnerte sich daran, dass die überzeugte Vegetarierin beim Anblick von Fleisch oder kleinen Lebewesen häufig sagte: "Seine Mama hat es geliebt." Vor laufenden Kameras wischte er sich schließlich eine Träne aus dem Gesicht und sagte mit stockender Stimme: "Ja. Sie war ... sie war etwas Besonderes. Stark. Eine starke Frau." Auch Amy zeigte sich von der Verbindung des Ehepaares berührt. Sie erklärte, dass Pauls Beziehung zu Linda sie in der Dokumentation "Man on the Run" bewegt habe. Das gemeinsame Leben und Arbeiten der beiden vermittle für sie eine respektvolle, schöne und gegenseitige Liebe.

Linda McCartney und Paul McCartney gaben sich 1969 das Jawort und bekamen drei gemeinsame Kinder. Zudem gehörte Lindas Tochter aus einer früheren Beziehung zur Familie. Linda machte sich vor allem als Fotografin einen Namen, engagierte sich konsequent für eine vegetarische Lebensweise und gründete eine Produktlinie für fleischlose Lebensmittel, die es bis heute noch gibt. Sie starb 1998 im Alter von gerade mal 56 Jahren. Zuvor war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden, der sich schließlich auf ihre Leber ausgebreitet hatte. Nach ihrem Tod heiratete Paul im Jahr 2002 Heather Mills (58). Seit 2011 ist der britische Musiker mit Nancy Shevell (66) verheiratet. Die Erinnerung an Linda begleitet ihn jedoch weiterhin. Schon vor sieben Monaten hatte Paul in einem Clip aus seinem Audible-Format "Words + Music" sehr offen über Linda gesprochen.

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Getty Images Paul McCartney auf einer Disney-Premiere im Dezember 2022

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Getty Images Linda McCartney (verstorben) und Paul McCartney bei den 13. Grammy Awards in Los Angeles, März 1971.

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Getty Images Nancy Shevell und Paul McCartney in Hollywood, Januar 2018