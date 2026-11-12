Paul McCartney und Ringo Starr planen eine seltene Reunion

Beatles-Fans können sich den 27. Januar 2027 schon einmal vormerken: Paul McCartney (84) und Ringo Starr (86) stehen schon bald gemeinsam im Rampenlicht. Die beiden letzten noch lebenden Mitglieder der legendären Band sind als Gäste für das VetsAid-Benefizkonzert von Joe Walsh angekündigt, wie Female First berichtet. Die Veranstaltung soll in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas stattfinden. Gemeinsam mit dem Eagles-Gitarristen und weiteren Musikstars wollen sie dort Spenden für Hilfsorganisationen zugunsten von Veteranen sammeln. In seiner Ankündigung zeigte sich Joe begeistert von der prominenten Unterstützung: "Kommt mit meinen musikalischen Helden Paul und Ringo (und weiteren Überraschungsgästen) zu mir auf die Bühne. Unterstützt unsere Veteranen und unterstützt einander."

Paul und Ringo müssen die Bühne in Las Vegas allerdings nicht allein füllen. Neben den beiden Beatles-Legenden sind auch The Killers, The War On Drugs, St. Vincent (44) und Lucius für das Benefizkonzert angekündigt. Darüber hinaus wurden weitere Überraschungsgäste in Aussicht gestellt. Um wen es sich dabei handelt, ist bislang jedoch nicht bekannt. Der reguläre Ticketverkauf startet am Freitag, dem 13. November. Eine wichtige Frage bleibt allerdings offen: Werden Paul und Ringo tatsächlich gemeinsam auf der Bühne stehen oder jeweils eigene Auftritte absolvieren? Dazu gibt es bisher keine Angaben. Bestätigt ist lediglich, dass beide am selben Konzertabend dabei sein werden.

Ein gemeinsamer Auftritt von Paul und Ringo wäre allerdings nicht ihre erste Bühnenreunion. Auch Jahrzehnte nach dem Ende der Beatles stehen die beiden Musiker noch in engem Kontakt und haben mehrfach zusammengearbeitet. Zuletzt teilten sie im Dezember 2024 die Bühne, als Ringo Paul bei einem Konzert seiner "Got Back"-Tour in der Londoner O2 Arena unterstützte. Auch im Tonstudio gab es gemeinsame Projekte. 2023 waren beide an "Now And Then" beteiligt, der als letzter Song der Beatles veröffentlicht wurde. Als Grundlage diente eine lange verschollene Gesangsaufnahme des bereits verstorbenen John Lennon (†40). Darüber hinaus hat Ringo auch bei Pauls Song "Home To Us" vom Album "The Boys Of Dungeon Lane" mitgewirkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney und Ringo Starr bei der Premiere von "The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years" in London, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney und Ringo Starr bei der Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2015 in Cleveland

Anzeige Anzeige