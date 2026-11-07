Bill Bailey stach Paul McCartney aus Versehen ins Auge

Bill Bailey hat sein großes Idol Paul McCartney (84) bei einer Begegnung hinter der Bühne versehentlich ins Auge gestochen. Wie der Comedian gegenüber The Mirror schilderte, durfte er den Beatles-Star nach einem Konzert in London persönlich treffen. Dort übermannte ihn allerdings die Nervosität. Statt dem Musiker ruhig zu erklären, wie viel ihm dessen Lieder bedeuten, brachte Bill vor lauter Ehrfurcht kaum einen verständlichen Satz heraus. Damit nicht genug: Beim Abschied ahmte der Comedian Pauls "Ich beobachte dich"-Geste nach und stach dem Musiker dabei versehentlich mit dem Finger ins Auge. So endete die lang ersehnte Begegnung mit seinem musikalischen Helden für Bill nicht mit einem perfekten Abschied, sondern mit einer äußerst peinlichen Panne.

Dabei hatte Bill es nur gut gemeint. Eigentlich hatte Bill dem Sänger sagen wollen, dass dessen Musik tief in den Erinnerungen der Menschen verankert sei. In seiner Aufregung erfand er dabei allerdings das Fantasiewort "enmenched", mit dem niemand etwas anfangen konnte. Paul reagierte irritiert. Im anschließenden unbeholfenen Hin und Her verloren dann beide endgültig den Faden. "Ich wollte unbedingt das Richtige sagen und erklären, wie bedeutungsvoll die Songs waren. Aber ich war ein bisschen ehrfürchtig, also verhaspelte ich mich, und alles kam falsch heraus", erinnerte sich Bill im Gespräch mit The Mirror. Nach diesem verbalen Durcheinander folgte schließlich noch der versehentliche Augenstich. Rückblickend fasste der Comedian seine Erfahrung mit einem bekannten Spruch zusammen: "Man sagt, man solle seine Helden nicht treffen, weil man vielleicht enttäuscht wird. Aber meine Interpretation davon lautet: Triff deine Helden nicht, denn du könntest dich völlig zum Idioten machen!", erklärte er gegenüber der Zeitung.

Bill erzählte die kuriose Anekdote anlässlich seiner neuen Bühnenshow "Vaudevillean". Nach Auftritten in Australien und Neuseeland soll die Tournee durch Großbritannien am 5. November in Plymouth starten. Ab dem 16. Dezember ist zudem eine zweimonatige Spielzeit im Londoner West End geplant. Privat lebt Bill mit seiner Ehefrau Kristin, die gleichzeitig seine Geschäftsmanagerin ist, im Westen Londons. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den 23-jährigen Dax. Auch zu Oti Mabuse (36), seiner früheren Tanzpartnerin aus Strictly Come Dancing, hält Bill weiterhin engen Kontakt. Nach eigenen Angaben schreiben sich die beiden regelmäßig. Vor Kurzem stattete Oti ihm außerdem gemeinsam mit ihrer Familie einen Besuch ab.

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Getty Images Bill Bailey, Komiker

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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