Forbes-Liste: Paul McCartney steigt zu den Milliardären auf

Paul McCartney (84) wird ab sofort offiziell als Milliardär gelistet. Wie das US-Wirtschaftsmagazin Forbes jetzt bekannt gab, taucht die Beatles-Legende zum ersten Mal in der Milliardärsliste auf. Das Blatt schätzt das Vermögen des Musikers, der vor Kurzem seinen 84. Geburtstag feierte, auf mindestens 1,4 Milliarden Dollar – umgerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro. Im weltweiten Ranking der reichsten Musiker reicht das für einen Platz auf dem Treppchen: Der britische Sänger und Songwriter landet auf Rang drei. Vor ihm stehen nur zwei US-Stars. Rapper Jay-Z (56) führt die Liste mit geschätzten 2,5 Milliarden Euro an, dahinter folgt Popstar Taylor Swift (36) mit rund 1,8 Milliarden Euro. Seinen Reichtum verdankt Paul dabei längst nicht nur seiner jahrzehntelangen Karriere und den zahlreichen Tourneen. Auch Songrechte, Musikverlage, Immobilien und Investitionen tragen laut dem Magazin zu der Summe bei. Hinzu kommen wertvolle Musikkataloge anderer Künstler, an denen der ehemalige Beatles-Star Rechte besitzt.

Eine besonders wichtige Rolle spielt laut Forbes MPL Communications. Paul hatte die Verlagsfirma im Jahr 1969 ins Leben gerufen. Inzwischen soll sie mindestens 223 Millionen Euro wert sein und jedes Jahr Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe abwerfen. Im Portfolio befinden sich etwa Rechte an der Musik von Buddy Holly, an Broadwayproduktionen und an Songs aus "Grease". Auch Weihnachtsklassiker wie "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "Blue Christmas" und "Baby, It's Cold Outside" gehören dazu. Zudem verdient der Musiker weiterhin kräftig an den Beatles. Apple Corps soll durch Streaming, Plattenverkäufe und Merchandise jährlich über 44,8 Millionen Euro umsetzen. Paul McCartney, Ringo Starr (86) sowie die Nachlässe von John Lennon (†40) und George Harrison (†58) halten dem Bericht zufolge jeweils 25 Prozent an der Firma. Pauls Anteil daran soll mehr als 134 Millionen Euro wert sein, seine Beteiligung an den Urheberrechten der Beatles-Songs mindestens 179 Millionen Euro. Hinzu kommen Häuser in Großbritannien und den Hamptons sowie eine Kunstsammlung. Bestätigte Kontostände sind das allerdings nicht, sondern Schätzungen: Paul wollte sich gegenüber Forbes nicht zu den Zahlen äußern.

Ganz neu ist der Milliardärstitel für Paul allerdings nicht: Bereits 2024 hatte die Sunday Times ihn als ersten britischen Musikmilliardär bezeichnet. Damals floss in die Berechnung jedoch auch das Vermögen seiner Ehefrau Nancy Shevell mit ein – anders als bei der aktuellen Einschätzung von Forbes. Paul und die US-amerikanische Geschäftsfrau gaben sich im Jahr 2011 das Jawort. Für den fünffachen Vater ist es bereits die dritte Ehe. Zuvor war er mit Linda McCartney verheiratet, die 1998 verstarb. Von 2002 bis 2008 war er dann mit Heather Mills (58) verheiratet. Forbes veröffentlichte das neue Ranking zeitgleich mit dem Start des Newsletters "The Billie", der sich mit Milliardären und der Entstehung ihrer Vermögen beschäftigt.

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Getty Images Paul McCartney im November 2021

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Getty Images Jay-Z bei der Met Gala in New York, Mai 2026

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