Paul McCartney erinnert an Freiheitsliebe seiner Frau Linda

Paul McCartney (83) hat sich in einem neuen Clip seines Audible-Formats "Words + Music" an seine verstorbene Frau Linda erinnert und dabei seltene Einblicke in ihren Einfluss auf sein Leben gegeben. Der 83-jährige Musiker beschreibt Linda darin als "befreienden Einfluss", als die beiden sich in den sechziger Jahren kennenlernten. Sie sei in einem vornehmen Teil New Yorks aufgewachsen und auf dem Weg gewesen, eine Art Unternehmensgattin zu werden, habe diesen Weg aber abgelehnt, weil sie Rock 'n' Roll liebte, erzählt Paul. Stattdessen sei sie nachts heimlich aus dem Haus geschlichen, um mit einem Freund nach New York zu fahren. "Es gab viel Freiheit in ihrem Denken. Ich denke, das war wirklich gut für mich", erinnert sich der ehemalige Beatle.

Besonders beeindruckt habe ihn einer von Lindas Lieblingssätzen, den sie immer wiederholte, wenn sich alles zu viel anfühlte. "Man würde sagen: 'Oh, ich würde so gerne dies und das tun, aber ich kann nicht.' Und sie würde sagen: 'Es ist erlaubt'", berichtet Paul dem Magazin People. Es sei, als würde das gesamte Gewicht von ihm abfallen. Linda habe ihm beigebracht, nicht zu verkrampft zu sein, und ihn sogar aus seiner Komfortzone gedrängt. Sie habe nicht tun wollen, was ihre Familie für sie geplant hatte, und so habe ihr die verrückte Idee gepasst, mit ihm ein Baby zu bekommen, ihn zu heiraten und nach Schottland zu gehen. "Es passte zu ihr. Und es passte zu mir", sagt er.

Paul und Linda lernten sich kennen, als sie bereits geschieden war und eine siebenjährige Tochter namens Heather hatte. Die beiden heirateten 1969 und bekamen gemeinsam drei weitere Kinder: Mary, Stella und James. Sie blieben zusammen, bis Linda 1998 im Alter von 56 Jahren an Brustkrebs starb. Die gelernte Fotografin spielte Keyboard und sang Harmonien in Wings, der Band ihres Mannes nach den Beatles. Die Episode von "Words + Music" erweitert Pauls kürzlich erschienene Dokumentation "Man on the Run" um ein dreistündiges Audio-Erlebnis mit erweiterten Interviews, die über drei Jahre hinweg geführt wurden. Eines davon wurde am 8. Dezember 2025 aufgenommen, dem 45. Jahrestag der Ermordung von John Lennon (†40).

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Getty Images Paul McCartney, Ex-Mitglied der Beatles

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Getty Images Linda McCartney (verstorben) und Paul McCartney bei den 13. Grammy Awards in Los Angeles, März 1971.

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Getty Images Paul McCartney reist mit Linda, Stella, Mary und Heather McCartney ab Heathrow nach Jamaika, Linda trägt das Wings-Album "Band on the Run"