Reality-TV-Star Fabio Knez wagt den Sprung zur ARD-Serie

Ein neues Abenteuer wartet auf Fabio Knez (33): Der Reality-Star hat sich an eine ganz neue Art von TV-Set getraut. Wie Bild berichtet, hat Fabio einen Gastauftritt in der ARD-Serie "Dahoam is Dahoam" ergattert. Für die bayerische Kultserie wurde er angefragt – und musste nicht lange überlegen. In seinem Gastauftritt verkörpert er Udo Glanz, der Reinigungsmittel an den Mann bringen will. Das soll wohl eine kleine, scherzhafte Anspielung auf seinen früheren Beruf als Staubsaugervertreter sein. "Es hat mir sehr gut gefallen und war eine spannende Erfahrung. Gleichzeitig war es auch etwas anstrengender, als ich vorher gedacht hatte, gerade weil am Set alles sehr konzentriert und professionell abläuft", erzählte er dem Blatt.

Ein richtiger Dreh für eine TV-Serie ist etwas ganz Neues für Fabio gewesen. Erstmals musste er Texte lernen und eine andere Person verkörpern. Gegenüber Bild schilderte er: "Reality-TV ist einfacher! Weil man dort keinen Text und keine Rolle lernen muss. Man ist grundsätzlich einfach man selbst. Wobei ich schon sagen muss: Bei manchen Reality-Formaten habe ich manchmal das Gefühl, dass die Teilnehmer inzwischen fast mehr schauspielern als Schauspieler." Mit seinen eigenen Fähigkeiten vor der Kamera ist Fabio so weit zufrieden – allerdings meint er auch, es sei noch viel "Luft nach oben". Der Reality-Star will sich auf jeden Fall noch an anderen Projekten versuchen und sein Repertoire weiter ausbauen.

Fabio machte sich vor allem mit Auftritten bei Dating-Formaten wie "Are You The One?" und "Make Love, Fake Love" einen Namen. Außerdem zog er 2024 auch ins Dschungelcamp. Jetzt hat er andere Pläne und auch schon eine Traumrolle vor Augen. Er träumt von der Rolle eines modernen "Monaco Franze". Ein bayerischer Gentleman und eine etwas aus der Zeit gefallene alte Seele, in den er viel von seiner eigenen Persönlichkeit einbringen könnte – am liebsten mit einer Zigarre in der Hand.

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, ehemaliger Dschungelcamper

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

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Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar