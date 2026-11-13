Fabio Knez hält den wahren Trennungsgrund von Darya privat

Fabio Knez (33) bezieht deutlich Stellung: Die genauen Gründe für das Scheitern seiner Beziehung mit Darya Strelnikova (33) möchte er nicht öffentlich machen. In einem aktuellen Instagram-Reel wandte sich der Realitystar nun an seine Community und ging dabei auf die Reaktionen zu einem gemeinsamen Interview mit seiner Ex-Verlobten ein. Während er allein durch eine herbstliche Landschaft spaziert, stellt er klar, dass die Öffentlichkeit trotz der jüngsten Einblicke nicht alles über das Liebes-Aus erfahren werde. "Aber es gab auch Schwierigkeiten und den wirklich wahren Trennungsgrund kennen nur Darya und ich, und es wird auch so bleiben. Zumindest von meiner Seite aus", erklärt Fabio in dem Clip. Zudem betont er, dass viele Erlebnisse aus der gemeinsamen Zeit nie an die Öffentlichkeit gelangt seien. Auch in Zukunft sollen diese Momente privat bleiben.

Auslöser für das Video war offenbar das große Echo der vergangenen Tage. Wie Fabio schildert, hätten ihn unzählige Nachrichten und Kommentare zu dem Interview mit Darya erreicht. Als Person des öffentlichen Lebens sei ihm jedoch bewusst, dass verschiedene Ansichten und Deutungen nicht ausbleiben – das gehört für ihn schlichtweg dazu. Trotz aller Probleme blickt der Social-Media-Star mit Wertschätzung auf die Beziehung zurück: "Darya und ich [hatten] natürlich eine wunderschöne gemeinsame Zeit [...], die ich niemals missen möchte", sagt er auf Instagram. Auch auf Kommentare zu seiner Veränderung geht Fabio ein. Sowohl sein Aussehen als auch seine Ansichten hätten sich gewandelt. Beides entwickle sich aus seiner Sicht aber in eine gute Richtung. Zum Schluss des Reels wünscht er allen von Herzen das Beste und fordert seine Zuschauer dazu auf, das einzige Leben zu genießen, das man habe.

Bereits Ende November 2025 hatten Fabio und Darya ihre Verlobung aufgelöst, womit auch ihr gemeinsamer Lebensmittelpunkt in Dubai endete. Im Interview mit Bild hatten die beiden seinerzeit schon durchblicken lassen, wo die Reibungspunkte lagen: Fabio verwies auf unvereinbare Lebensstile – insbesondere bei den Themen Fitness und Ernährung habe es zwischen ihnen nicht gepasst. Darya machte dagegen deutlich, dass ihr Ex-Partner ihr bei der Trennung aus ihrer Sicht keinen nachvollziehbaren Grund genannt habe. Später kam es dennoch zu einem Wiedersehen vor der Kamera: Für die Paramount+-Show "Eating with My Ex VIP" trafen die ehemaligen Verlobten erneut aufeinander.

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Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Eröffnung der Ausstellung "House of Banksy – An Unauthorized Exhibition" in München

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Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

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