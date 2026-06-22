Fabio Knez spricht Klartext: Kehrt er ins Reality-TV zurück?

Fans warten schon länger auf ein Comeback von Fabio Knez (33) – jetzt spricht er selbst über seine TV-Zukunft. In einem Livestream, der später als Video auf seinem YouTube-Kanal landete, wurde Fabio direkt gefragt, ob er bald wieder in Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein wird. Der Realitystar machte dabei klar, dass er Trash-TV an sich spannend findet, aber längst nicht jede Show für ihn infrage kommt. "Grundsätzlich bin ich schon offen für Reality. Aber ich bin halt kein 'Ich bumse im Fernsehen'-Typ. Und diese Art, die ich habe, ist wahrscheinlich für Reality etwas schwierig", erklärt er.

Der ehemalige Dschungelcamper habe einfach eine andere Art, zu unterhalten, und passe deshalb nicht unbedingt in das Bild, das viele Realityshows von ihren Kandidaten erwarten. "Dieses ganze Obszöne, dieser ganze Trashtalk, dieser Shit, dieses Beleidigen oder auch hinterm Rücken Reden oder mit vier Frauen gleichzeitig in der Sendung rummachen – das ist nicht meine Welt", betonte Fabio und fasste zusammen: "Es müsste irgendwie ein attraktives Format sein." Bei einer Show machte Fabio allerdings eine klare Ansage: Eine Rückkehr zu AYTO-VIP komme für ihn nicht infrage. "Noch mal Bock auf AYTO? Ich kenne niemanden – kann man 'Are You The One?' denn noch mal machen? Glaube ich nicht."

Ein Grund für seinen veränderten Blick auf die TV-Welt könnte auch seine längere Auszeit sein. Nach seiner Trennung von Darya Strelnikova (33) verbrachte Fabio drei Monate auf Kuba und erlebte dort nach eigenen Worten eine intensive Zeit. "Ich muss sagen, ich bin als Junge nach Kuba geflogen, und als Mann von Kuba weg", erzählte er. Die Erfahrungen auf der Insel hätten ihn tief geprägt: "Ich habe wirklich viele Dinge gesehen und erlebt, die mich einfach verändert haben. Und ich bin sehr froh über die Veränderung. Sie haben mich reifer werden lassen und auch über Dinge anders nachdenken."

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, ehemaliger Dschungelcamper

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, November 2025