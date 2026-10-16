Rotatorenmanschettenriss zwingt Motsi Mabuse zur Auszeit

Immer wieder wirbeln schmerzhafte Verletzungen die Tanzwelt gehörig durcheinander – und diesmal hat es Motsi Mabuse (45) erwischt: Die energiegeladene 45-Jährige leidet an einem Teilriss der Rotatorenmanschette in der Schulter, was ihre gewohnte Bewegungsfreiheit massiv einschränkt. In den sozialen Medien informierte sie ihre Anhängerschaft über die laufenden Behandlungsmaßnahmen sowie die verordnete Physiotherapie, um die Genesung voranzutreiben. Aufgrund dieser gesundheitlichen Zwangspause muss die TV-Persönlichkeit bei der anstehenden Let's Dance-Arena-Tournee kürzertreten und wird bei sechs der insgesamt 38 geplanten Showabende nicht dabei sein. Wann sie wieder beschwerdefrei tanzen kann, bleibt vorerst ungewiss. "Das braucht einfach Zeit und Geduld", erklärte Motsi auf Instagram.

Ihre gesundheitlich bedingte Auszeit betrifft mehrere große Hallenauftritte der beliebten Produktion. Beim Auftakt am 4. November 2026 in Riesa ist die Jurorin zwar noch am Start, fällt jedoch an den Terminen in München, Hannover, Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg und Wien aus. An diesen Abenden übernimmt Profitänzerin Isabel Edvardsson (44) den freien Platz am Jurypult an der Seite von Joachim Llambi (62) und Jorge González (59). Für die schwedische Tanzsportlerin ist dieser Einsatz vertrautes Terrain, da sie bereits bei früheren Gelegenheiten als Vertretung ans Pult gerückt war. Die Verletzte blickt ihrer Rückkehr unterdessen optimistisch entgegen: "Sobald meine Schulter wieder bei 100 Prozent ist, wird wieder ordentlich getanzt! Versprochen!"

Ganz ohne rhythmische Bewegungen hält es die gebürtige Südafrikanerin trotz der Einschränkung im Oberkörper allerdings nicht aus. In einer kurzen Videosequenz zeigte sie sich zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk, während das Paar vorsichtig die Hüften kreisen ließ. Solche Einblicke sollen ihren Followern in erster Linie positive Energie vermitteln und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Der Tanzsport begleitet die ehemalige Latein-Meisterin seit ihrer Übersiedlung nach Deutschland im Jahr 1999, wo sie nach zahlreichen Titeln 2007 zunächst als Profitänzerin bei "Let’s Dance" debütierte. Seit 2011 gehört Motsi fest zum Juroren-Trio der RTL-Erfolgsshow.

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Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, März 2026

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Getty Images Isabel Edvardsson und Ailton, Februar 2020

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Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse, Februar 2026