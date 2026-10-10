Isabel Edvardsson ersetzt Motsi bei 6 "Let's Dance"-Shows

Isabel Edvardsson (44) kehrt 2026 zu "Let's Dance" zurück – allerdings nicht als Profitänzerin auf dem Parkett. Wie RTL bekannt gab, wird die Tänzerin bei der großen Livetour als Gastjurorin Platz nehmen und dort Motsi Mabuse (45) vertreten. Insgesamt sechs Live-Shows zwischen dem 7. November und dem 8. Dezember 2026 stehen für sie auf dem Programm: Die Reise führt sie nach München, Hannover, Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg und Wien. An diesen Terminen nimmt Isabel wieder am Jurypult Platz, um die Tanzpaare zusammen mit Joachim Llambi (62) und Jorge González (59) zu bewerten. Für die Fans ist dieser Einsatz ein echtes Highlight und ein Wiedersehen mit einem vertrauten Gesicht der Show. In der regulären TV-Staffel 2026 hatte die Schwedin nämlich ganz bewusst pausiert und eine Auszeit genommen. Dass sie nun zumindest zeitweise wieder zur Show gehört, dürfte bei vielen Zuschauern für Gesprächsstoff sorgen.

Die genauen Daten stehen schon schwarz auf weiß fest: Am 7. November ist Isabel in München dabei, am 14. November geht es weiter nach Hannover, am 21. November nach Frankfurt am Main und am 28. November nach Stuttgart. Den Abschluss bilden der 5. Dezember in Hamburg und der 8. Dezember in Wien. Die große Live-Tour selbst feiert ihren Auftakt übrigens schon am 4. November 2026 in Riesa und endet mit dem Finale im Dezember. Durch das Programm führt dabei in altbewährter Manier Publikumsliebling Daniel Hartwich (48). Zum angekündigten Aufgebot zählen unter anderem Anna-Carina Woitschack (33), Milano (28), Joel Mattli (32), Jan Kittmann, Esther Schweins (56) sowie der frühere "Dancing Star" Rúrik Gíslason (38). Nadja Benaissa (44) wird bei ausgewählten Terminen als Special Guest auftreten. Auch an Profis mangelt es nicht: Ekaterina Leonova (39), Kathrin Menzinger (38), Valentin und Renata Lusin (39) sowie Zsolt Sándor Cseke (38) gehören ebenfalls zur Besetzung der Livetour.

Ihren Verzicht auf die reguläre Staffel hatte Isabel gegenüber RTL mit ihrem Privatleben begründet. "Um mich kurz zu fassen: Die Kinder", erklärte die dreifache Mutter. Der wochenlange Trainingsaufwand und der volle Terminkalender ließen sich mit ihrer damaligen Lebensplanung nicht vereinbaren. Für ein Engagement als Profitänzerin gelte für sie schließlich: "Ganz oder gar nicht!" Gleichzeitig machte sie deutlich, wie sehr sie dem Format weiterhin verbunden ist, und sprach von ihrer "20-Jahre-Liebe". Die Vertretung für Motsi ist für sie dabei kein Neuland: Schon bei der Tour 2025 saß Isabel bei ausgewählten Shows neben Joachim und Jorge am Jurypult. Wie RTL bestätigte, sprang die Profitänzerin schon in den vergangenen zwei Jahren bei etlichen Tourstopps für die Jurorin ein. Auf diese Weise feiert sie nun eine perfekte Rückkehr auf Zeit in den Kreis der "Let's Dance"-Familie, ohne sich direkt wieder für eine komplette TV-Staffel verpflichten zu müssen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Motsi Mabuse und Isabel Edvardsson

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Instagram / motsimabuse Tänzerin Motsi Mabuse begeistert mit natürlichem Look bei "Strictly Come Dancing", Oktober 2025.

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Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson im Juni 2024