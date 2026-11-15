Katja Burkard gesteht Panik vor der "Let's Dance"-Jury

Katja Burkard (61) stand vor ihrem ersten Auftritt bei Let's Dance, der bereits über zehn Jahre zurückliegt, offenbar unter enormem Druck. In Joachim Llambis (62) Radiotalkshow "Herr Llambi lädt ein" erinnert sich die RTL-Moderatorin nun an ihre Teilnahme an der achten Staffel im Jahr 2015. Kurz bevor sie zum ersten Mal auf dem Tanzparkett antreten sollte, ließ Katja sogar einen Stresstest machen. Dafür gab sie eine Speichelprobe ab, die anschließend im Labor untersucht wurde. Das Ergebnis fiel überraschend aus: Eine Laborantin habe ihr erklärt, dass die gemessenen Werte auf eine Panikattacke hindeuteten. Auslöser für die enorme Anspannung war vor allem das Urteil, das die RTL-Moderatorin von der damaligen Jury erwartete. Diese bestand aus Joachim, Motsi Mabuse (45) und Jorge González (59). Wer das komplette Gespräch hören möchte, kann am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr bei RTL Radio einschalten. Ab 14 Uhr steht die Folge außerdem auf Abruf bereit.

Trotz der alarmierenden Einschätzung aus dem Labor suchte Katja damals keinen Arzt auf. Ihren geplanten Auftritt abzusagen, kam für die Moderatorin ebenfalls nicht infrage. Stattdessen stellte sie sich ihrer Angst und trat vor Joachim, Motsi und Jorge auf dem Tanzparkett an. Wie groß ihre Nervosität tatsächlich war, führt Katja dem Juror im Gespräch scherzhaft vor Augen. "Ich war danach nicht beim Arzt, sondern ich stand vor dir, der Motsi und dem Jorge. Jetzt weißt du mal, wie mir da die Düse ging", erzählt sie in "Herr Llambi lädt ein". Ihre Teilnahme an der RTL-Tanzshow liegt inzwischen zwar schon mehr als zehn Jahre zurück. Diese außergewöhnliche Situation vor ihrem allerersten Tanz ist der Moderatorin aber bis heute besonders präsent geblieben.

In dem Radiogespräch spricht Katja außerdem über ihr privates Glück mit Hans Mahr (77). Nach 28 gemeinsamen Jahren machte der Medienmanager ihr 2025 während eines Urlaubs einen Heiratsantrag. Katja hatte mit diesem Schritt nicht mehr gerechnet und freute sich sehr. Die beiden gemeinsamen Töchter waren dagegen zunächst verärgert. "Als wir nach Hause kamen und den Kindern das erzählt haben, waren die stinksauer, weil sie haben gesagt, er hätte ja eigentlich auch bei ihnen um meine Hand anhalten müssen", berichtet die Moderatorin in "Herr Llambi lädt ein". Spontan war der Antrag des Medienmanagers jedoch keineswegs. Hans hatte sich im Vorfeld ausführlich Gedanken gemacht und den Verlobungsring sogar selbst entworfen. Mittlerweile sind die beiden verheiratet. Eine frühere Trennung, die knapp ein Jahr andauerte, belastet die Beziehung laut Katja heute nicht mehr. "Happier than ever, muss ich wirklich sagen", schwärmte sie.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Joachim Llambi bei "Grill den Henssler" , Oktober 2025

Anzeige Anzeige