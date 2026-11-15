Eltern sind dagegen: Motsi Mabuse zieht es nach Südafrika

Motsi Mabuse (45) spielt gemeinsam mit ihrer Familie immer wieder mit dem Gedanken, Deutschland den Rücken zu kehren und nach Südafrika auszuwandern. Wie die gebürtige Südafrikanerin jetzt in Joachim Llambis (62) Talkshow "Herr Llambi lädt ein" bei RTL+ verriet, kommt die Frage nach einem Umzug in ihrer Familie regelmäßig auf den Tisch. "Gehen wir zurück nach Südafrika? Das ist ein Thema, ein Dauerthema bei uns", erzählte die Tänzerin. Sie selbst fühlt sich ihrer alten Heimat nach wie vor eng verbunden. Auch Evgenij und das Mädchen lieben das Land offenbar sehr. Doch ausgerechnet Motsis Eltern, die selbst in Südafrika leben, wollen die drei von diesem Schritt abhalten. Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Tochter, ihres Schwiegersohns und ihrer Enkelin. Deshalb richten sie in der Sendung einen deutlichen Appell an die Familie: "Bleibt bitte in Deutschland."

Für die 45-Jährige ist die Situation damit ein echtes Dilemma: Ihr Mann und ihre Tochter könnten sich ein Leben in Südafrika offenbar gut vorstellen. Ausgerechnet die Großeltern vor Ort raten jedoch ausdrücklich davon ab. Dabei hat die Let's Dance-Jurorin schon jetzt alle Hände voll zu tun, mehrere Lebensmittelpunkte und zahlreiche Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Vor allem der November habe es in sich. Zwischen Terminen in England, einer Tour und dem Familienalltag sei er "der schwerste Monat im ganzen Jahr", schilderte sie in der Talkshow. Unterstützung bekommt sie dabei vor allem von Evgenij, der ihr im Alltag den Rücken freihält. Zeitweise packen außerdem ihre Tante und ihre Schwiegereltern bei der Betreuung und Organisation mit an. Ohne klare Strukturen würde dieses Modell für Motsi nicht funktionieren. Vor allem die zahlreichen Wege, die sie für ihre Tochter zurücklegt, bestimmen ihren Tagesablauf. Darüber kann die TV-Bekanntheit jedoch scherzen: "Also ich bin Transportunternehmerin."

Motsi kam in Südafrika zur Welt und wuchs dort zusammen mit ihren Schwestern Oti (36) und Phemelo Mabuse auf. Auch wenn sie schon seit vielen Jahren in Deutschland zu Hause ist, ist die Verbindung zu ihren Wurzeln und zu ihren Eltern in der alten Heimat geblieben. An ihre Tochter denkt die Tänzerin auch beim Thema Mode: "Ich liebe meine Glitzerkleider, ich sammle die für meine Tochter", verriet sie gegenüber Joachim. Abseits der Kameras sehe sie allerdings deutlich schlichter aus: "Wenn man mich 90 Prozent der Zeit sieht, bin ich im Pulli." Beruflich bleibt Motsi ebenfalls stark eingespannt. Neben ihrem Platz am Jurypult des RTL-Tanzwettbewerbs sind eine Personality-Doku und eine Empowerment-Show für die ARD angekündigt. Ihren Umgang mit dem Spagat zwischen Karriere, Familie und mehreren Ländern fasst sie so zusammen: "Ich habe einfach gelernt, man kann alles haben, aber nicht alles gleichzeitig."

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RTL / Stefan Gregorowius Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

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RTL / Robert Grischek Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

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