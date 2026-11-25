Motsi Mabuse (45) ist nach der Geburt ihres Neffen völlig überwältigt. Nachdem ihre Schwester Oti Mabuse (36) die Ankunft ihres zweiten Kindes öffentlich gemacht hatte, richtete der Let's Dance-Star rührende Worte an die frischgebackene Zweifachmama. "Unsere Familie ist gewachsen. Ich habe den ganzen Samstag lang geweint - was für ein Moment! Deine Tante kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, kleiner Junge", erklärte Motsi in ihrer Instagram-Story. Damit war es aber noch nicht getan. Auch in den Kommentaren unter Otis Beitrag meldete sich die Tänzerin noch einmal zu Wort. "Reine Liebe – deine Tante liebt dich jetzt schon so sehr! Vom ersten Moment an, als ich wusste, dass du zu uns kommst, habe ich dich geliebt", schwärmte sie.

Oti selbst gab ihren Followern mit mehreren neuen Familienfotos Einblicke in ihr Glück. Dazu schrieb die Tänzerin, wie sie und ihr Ehemann Marius Iepure (44) die ersten Tage in vollen Zügen genossen haben. "Wir haben das ganze Wochenende damit verbracht, unseren kleinen Jungen zu lieben, ihn abwechselnd im Arm zu halten und 'Nur noch fünf Minuten' zu sagen, wenn es Zeit war, ihn weiterzugeben", schwärmte Oti und weiter: "Wir schauen uns immer wieder an und fragen: 'Kannst du glauben, dass das unsere Familie ist?' Wir vier zusammen, und unsere Herzen fühlen sich so erfüllt an. Wir fühlen uns komplett." Besonders gerührt habe es sie, ihre Tochter zum ersten Mal als große Schwester zu erleben.

Dass sie und Marius zweiten Nachwuchs erwarten, hatte Oti im Juni bekanntgegeben. "Plot twist… Wir dachten, wir hätten schon alle Hände voll zu tun, aber das Leben hatte noch größere Pläne. Baby Nr. 2 kommt zur Tanzparty dazu, und unsere Herzen (und unser Zuhause) werden bald noch viel voller", verkündete die Strictly Come Dancing-Bekanntheit zu einer Reihe an Familienfotos. Die Geburt ihres ersten Babys war aber alles andere als leicht. Oti erkrankte währenddessen an einer Sepsis und übertrug die Infektion an ihr Neugeborenes. Das "Trauma" erschwerte ihr die Vorfreude auf die zweite Geburt.

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Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020

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otimabuse Oti Mabuse und Marius Iepure mit ihrem Neugeborenen, November 2026

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