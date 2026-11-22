Mitten in der Live-Ausgabe von Strictly Come Dancing wurde Motsi Mabuse (45) von einem anzüglichen Geräusch überrascht. Während die Jurorin im berühmten Blackpool Tower Ballroom gerade die Leistung eines Tanzpaares bewertete, war plötzlich ein Sexgeräusch zu hören. "Das bin nicht ich!", rief die sichtlich verlegene Tänzerin, die sich aktuell von einer Verletzung erholt. Auch ihre Kollegen am Jurypult schienen irritiert und blickten sich suchend im Saal um. Hinter dem Vorfall steckte Daniel Jarvis, der unter dem Namen Jarvo für seine Störaktionen bekannt ist. Er erklärte später, dass er ein Mobiltelefon am Veranstaltungsort versteckt und darauf einen entsprechenden Klingelton eingerichtet habe. Während der laufenden Show habe er das Gerät aus der Ferne angerufen und so das Geräusch gezielt ausgelöst, wie The Sun berichtet. Wie es ihm gelungen war, das Handy trotz der Sicherheitsvorkehrungen unbemerkt in den Ballsaal zu bringen, war zunächst unklar.

Daniel streamte seinen Streich live über seinen Account auf X und freute sich dort über Motsis verdutzte Reaktion. Etwa zehn Minuten nach Beginn der Sendung wählte er die Nummer des versteckten Handys. Ursprünglich hatte es der Prankster allerdings auf Juror Craig Revel Horwood abgesehen. "Das ist für all die Menschen, die du ständig schikanierst. Hör auf, Menschen zu schikanieren", erklärte Daniel während seines Livestreams und begründete damit seine Aktion. Weitere Anrufversuche führten in der Show offenbar zu keinen hörbaren Störungen mehr. Wie The Sun berichtete, wird vermutet, dass Mitarbeiter der Produktion das Handy inzwischen gefunden und entfernt hatten. Nach dem Vorfall äußerte sich auch BBC. "Wir entschuldigen uns bei allen Zuschauern, die sich während der heutigen Liveübertragung von 'Strictly' beleidigt fühlten. Wir untersuchen, wie es dazu kommen konnte", erklärte der Sender.

Für Daniel war es nicht die erste Aktion dieser Art, wie The Sun berichtet. Bereits mehrfach hatte er mit demselben Sexgeräusch-Klingelton für Störungen bei großen Liveübertragungen gesorgt. Unter anderem erwischte es schon die Fußballsendung "Match of the Day", die Bowls-Weltmeisterschaft und die Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft 2024. Dabei folgt der Prankster meist einem ähnlichen Vorgehen: Am Tag vor der jeweiligen Veranstaltung versteckt er ein günstiges Handy der Marke Yepen im Studio. Das chinesische Gerät kostet nur rund 24 Euro und soll besonders laut klingeln. Doch auch abseits seiner Klingelton-Streiche machte Daniel bereits von sich reden. So schmuggelte er sich bei einem Spiel gegen England unter die Spieler des indischen Cricketteams. Bei einem Event der Wassersprung-Weltserie in London sprang er außerdem unangekündigt vom Zehnmeterturm.

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RTL / Stefan Gregorowius Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

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Getty Images Der Cast von "Strictly Come Dancing" bei einem Photocall 2024

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